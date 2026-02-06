自由電子報
娛樂 最新消息

蔡昌憲「假裝一切都好」守住婚姻 真實狀況連環爆

蔡昌憲（右）和周曉涵在《婚內失戀》飾演一對結婚15年的夫妻。（艾彼新創股份有限公司提供）蔡昌憲（右）和周曉涵在《婚內失戀》飾演一對結婚15年的夫妻。（艾彼新創股份有限公司提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕蔡昌憲和周曉涵在舞台劇《婚內失戀》演出一對結婚15年的夫妻，探討婚姻中要長時間面對一樣的人、大小瑣事，卻因時間流逝而有了不一樣的感受。蔡昌憲和空服員太太2018年結婚，他起初其實不太理解《婚內失戀》想要傳達的意義，直到多次排練後才慢慢體會到，唯有正視婚姻中的失落與卡關，才能為關係找到新的出口。他表示：「我覺得會出現『婚內失戀』這個詞，本身就是因為還期待有好的結果，才願意去面對。」

談到角色「阿偉」，蔡昌憲笑說自己對他相當有共鳴，尤其是阿偉常掛在嘴邊的一句話：「我不是這個意思！」他認為，在親密關係中，一句話往往會被延伸解讀成更多層意思，導致誤會產生，而這句話他本人也很常說。

蔡昌憲（左）搭檔周曉涵演出，頗有默契。（艾彼新創股份有限公司提供）蔡昌憲（左）搭檔周曉涵演出，頗有默契。（艾彼新創股份有限公司提供）

此外，阿偉面對婚姻問題時，明知有狀況卻不知該如何處理，於是選擇暫時逃避、假裝一切都好，這一點也讓蔡昌憲直言「跟我其實蠻像的」。不過，蔡昌憲也點出自己與角色的差異，表示阿偉在爭執時，習慣用幽默或玩笑化解衝突，但他本人並不傾向這樣的方式，「因為幽默有時候很難真正照顧到對方的心情，一不小心反而會讓對方更受傷。」

他進一步形容，阿偉代表的是婚姻中的某一種狀態，收入穩定、生活看似安穩，表面一切正常，卻因缺乏深層溝通，關係早已在內部慢慢受損。即便如此，阿偉仍選擇躲進自己的世界裡，守著「表面的和平」。

蔡昌憲曝劇中15年婚「假裝一切都好」，坦言親密關係易被延伸解讀。（艾彼新創股份有限公司提供）蔡昌憲曝劇中15年婚「假裝一切都好」，坦言親密關係易被延伸解讀。（艾彼新創股份有限公司提供）

整齣戲中，最觸動蔡昌憲的一幕，是結婚25年的角色陳柔安問丈夫高志偉：「你快樂嗎？」他認為這句話承載了太多情緒，也讓他不禁反問自己：「如果我是高志偉，真的能誠實說出內心的感受嗎？」他坦言，希望現實中的關係能在問題出現前就被好好傾聽，不要走到必須問出這句話的時刻。

首次與周曉涵搭檔演出，蔡昌憲形容兩人都是「第一次」，他是首次演出以婚姻為主題的作品，周曉涵則是第一次挑戰舞台劇。而周曉涵談及自己與角色的異同，認為兩人最像的地方是會和另一半鬥嘴，不同的則是「碎碎唸」。她自認在衝突時偏向冷戰或簡短、有力的回應，而非長時間的念叨，這也成了她詮釋角色時的一大挑戰。

