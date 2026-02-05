《世紀血案》遭疑缺乏同理心 「懸疑題材」燒出網路怒火

《世紀血案》演員，左起楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近來真相未明的「林宅血案」被拍成電影《世紀血案》，原本視為話題之作，卻在殺青記者會後意外引爆輿論風暴，被網友形容是「還沒上映，爭議先爆出」。

《世紀血案》中，楊小黎分享拍攝心情時，形容飾演的角色「靜如」在懷孕8個月的狀態下，陪主角簡嫚書追查真相。她提到穿著假孕肚拍戲不適，補充說本身是推理迷，對懸疑、偵查題材情有獨鍾，形容自己和簡嫚書的關係像福爾摩斯和華生。

請繼續往下閱讀...

楊小黎（左）分享拍攝心情卻被網友砲轟。（資料照，記者潘少棠攝）

這段原本被視為演員心得分享的發言，卻在網路上翻車；相關報導曝光後，大批網友湧入留言區，砲火毫不留情，直呼「拍人家的滅門血案，卻只在感動自己的演技？」「政治迫害被一句『懸疑題材』輕描淡寫帶過，真的很不舒服。」

不少聲音指出，「林宅血案」不是虛構案件，而是真實存在的政治暴力悲劇，受害者與家屬仍在世，將事件包裝成「懸疑」、「辦案快感」，等同去脈絡化歷史，剝奪受害者的主體性。更有網友直言，這樣的表述，顯示劇組與演員缺乏對歷史創傷的基本同理心，才能如此輕描淡寫談論「角色好不好演」、「表演空間夠不夠大」。

不過也有影迷認為，影像創作確實有詮釋空間，但前提是必須清楚意識到，這並非單純類型片，而是牽涉政治迫害、國家暴力與未解真相的集體創傷；倘若表述失衡，很有可能變成二度傷害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法