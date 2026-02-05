DJ SODA心碎再發聲！忍淚吐努力背後真相「為什麼得不到愛」

DJ SODA剖白心聲遭人身攻擊，惡意留言幾乎來自台灣。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓性感女神DJ SODA近來連續在社群平台吐露心聲，繼日前心碎坦言長期遭受外貌羞辱後，她昨（4日）深夜再度發聲，直指自己其實一直非常喜歡台灣，也為此付出許多努力，卻仍承受大量惡意留言與質疑，讓她忍淚反問「我明明比任何人都還努力，為什麼卻得不到愛？」

DJ SODA澄清，外界質疑她頻繁赴台是為了賺錢、參加棒球與籃球活動「一定拿了很多錢」，實際上並非如此。她表示，除了夜店活動之外，這段時間參與的棒球與籃球相關活動「一分錢都沒有收」，甚至還有捐款行為，單純是因為想更親近大家、也想見到粉絲，她也坦言不論多辛苦，自己都盡量和幾乎每一位遇到的台灣粉絲合照。

然而，DJ SODA也沉痛指出，雖然她在許多不同國家活動、留言來自世界各地，但這幾年來，在自己的貼文中幾乎找不到支持或鼓勵的聲音，反而長期針對她外貌進行羞辱的留言，「幾乎一直都是來自台灣」。她提到，不只是在社群平台，就連與她相關的新聞報導下方，也經常充斥著外貌羞辱的評論。

最後，DJ SODA流露出深深的失落與困惑，忍淚直言自己一直努力付出，卻仍承受大量惡意，「所以我一直在想，我明明比任何人都還努力，為什麼卻得不到愛呢？我真的覺得非常難過。」這番話曝光後，也引來不少粉絲湧入留言區表達心疼與支持。

