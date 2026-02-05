（影）Jisoo《訂閱男友》還沒播 「表情演技」狂掀韓網論戰

〔記者鍾志均／綜合報導〕由BLACKPINK成員Jisoo搭檔「浪漫劇班底」徐仁國主演全新浪漫喜劇《訂閱男友》今（5）釋出前導海報與預告，主打「虛擬戀愛訂閱制」＋「社畜療癒愛情」，本該是甜度爆表的春季檔黑馬，卻先在韓網掀起演技論戰。

Jisoo（左）搭檔徐仁國主演全新浪漫喜劇《訂閱男友》。（Netflix提供）

《訂閱男友》描述Jisoo飾演被工作榨乾靈魂的網漫製作人「徐未來」，為找回心動感，註冊虛擬戀愛模擬服務，在現實與虛擬世界之間反覆談戀愛。

預告中從櫻花、古代場景、海邊到宮殿級約會一次打包，被不少粉絲形容是「戀愛RPG」、「戀愛版元宇宙」，只是預告一曝光，部分韓國網友卻迅速把焦點轉向Jisoo的演技表現，評價毫不留情。

韓網評論幾乎一面倒集中在「發聲、表情、成長型」，不少網友直言：「光看預告，Jisoo表情就像複製貼上」、「不是考駕照，為什麼Jisoo每部作品都在練習？」甚至有人毒舌說：「唱歌時很漂亮，演戲一開口就出戲。」

不過，並非所有聲音都在開砲。有網友認為Jisoo的臉部表情其實不差，只是「明星光環太大，觀眾標準自然拉到專業演員等級」，還有人指出：「偶像出身的演員裡很多演得好，相較之下，Jisoo只是進步比較慢。」

《訂閱男友》中文版海報。（Netflix提供）

值得注意的是，《訂閱男友》導演金政植過去打造《酒鬼都市女人們》、《因為不想吃虧》等高共感喜劇，獲讚非常擅長抓住生活疲勞世代的情緒。

而徐仁國向來以「跟誰都能有火花」著稱，也讓不少觀眾抱持觀望態度：「至少化學反應可能會先救一半。」《訂閱男友》3月6日在Netflix獨家上線。

