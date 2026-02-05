自由電子報
娛樂 歐美

（影）曾親身抗癌 世界癌症日凱特王妃罕吐心聲：你不孤單

凱特王妃（左）在世界癌症日釋出到醫院探訪病友的影片。（翻攝自IG）凱特王妃（左）在世界癌症日釋出到醫院探訪病友的影片。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國凱特王妃昨（4）日配合「世界癌症日」（World Cancer Day），在官方社群平台釋出一段溫暖影片，分享她與癌症病友及病患家屬互動的畫面。影片中，凱特王妃面帶微笑，親切地鼓勵每一位病友，並耐心傾聽他們的心聲，更溫柔向癌友喊話：「你並不孤單」，為正在與病魔奮戰的人們打氣。

凱特王妃溫柔向癌友喊話：「你並不孤單」。（翻攝自IG）凱特王妃溫柔向癌友喊話：「你並不孤單」。（翻攝自IG）

身為癌症康復者，凱特王妃對病友的處境格外感同身受。影片中也穿插她於去年1月造訪皇家馬斯登醫院（Royal Marsden）的畫面，這也是她對外公開自己罹癌消息後，進入緩解期的首次公開行程，意義非凡。

凱特在影片中感性表示：「在世界癌症日這一天，我的思念與每一位正在面對癌症、接受治療、努力康復的病友們同在。」她也指出，癌症影響的不只是患者本人，身旁的家人與照顧者同樣承受著巨大壓力，陪伴患者走過這段艱辛旅程。

凱特王妃於2024年3月被診斷出罹患癌症，並以自身經驗替癌友打氣。（法新社）凱特王妃於2024年3月被診斷出罹患癌症，並以自身經驗替癌友打氣。（法新社）

她進一步分享心路歷程，直言任何經歷過抗癌過程的人都知道，從治療到康復並非一條直線，期間會有恐懼、沮喪的時刻，但同時也能感受到力量、善意，以及人與人之間深刻連結的瞬間。凱特王妃強調，世界癌症日正是提醒世人理解、關懷與希望的重要時刻，也再次向所有癌症患者、家屬與照顧者傳達訊息——他們並非孤軍奮戰。

凱特王妃於2024年3月被診斷出罹患癌症，先前曾接受腹部手術並住院兩週，經過一段時間休養後確認病情，隨後於皇家馬斯登醫院接受預防性化療，並透過影片向外界宣布療程已順利結束。如今她逐步回歸公開行程，也持續以自身經歷為癌友帶來希望與力量。

