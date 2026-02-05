邦邦廚狂喜 《BanG Dream!》台北演唱會4月降臨大佳河濱公園

《BanG Dream! Special LIVE in TAIPEI》演唱會宣布將在2026年4月11、12日連續兩天在台北大佳河濱公園舉行。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕喜愛BanG Dream!系列的粉絲有福了，《BanG Dream! Special LIVE in TAIPEI》演唱會宣布將在2026年4月11、12日連續兩天在台北大佳河濱公園舉行，讓粉絲們不用飛日本，在台灣也能感受到現場演出的魅力。第一天卡司為MyGO!!!!!×Ave Mujica帶來的「"moment / memory"」；第二天則是Poppin'Party×Roselia帶來的「DREAMS GO ON」。

《BanG Dream!》，是以連載於《月刊武士道》的同名漫畫作品為基礎的日本跨媒體製作企劃，故事主要講述女高中生的樂團活動。此次演出從作為企劃原點的Poppin'Party、以歌德特色風格著稱的Roselia、成功出圈的MyGO!!!!!，到近期引起熱烈關注的Ave Mujica，四團齊聚台北，豪華陣容讓粉絲們都期待不已。

更多詳細內容及售票資訊待官方公布。

【演出資訊】

DAY1 : 2026 年 4 月 11 日（六） MyGO!!!!!×Ave Mujica「"moment / memory"」

DAY2 : 2026 年 4 月 12 日（日） Poppin'Party×Roselia「DREAMS GO ON」

活動地點：台北大佳河濱公園