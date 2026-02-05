自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

邦邦廚狂喜 《BanG Dream!》台北演唱會4月降臨大佳河濱公園

《BanG Dream! Special LIVE in TAIPEI》演唱會宣布將在2026年4月11、12日連續兩天在台北大佳河濱公園舉行。（翻攝自臉書）《BanG Dream! Special LIVE in TAIPEI》演唱會宣布將在2026年4月11、12日連續兩天在台北大佳河濱公園舉行。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕喜愛BanG Dream!系列的粉絲有福了，《BanG Dream! Special LIVE in TAIPEI》演唱會宣布將在2026年4月11、12日連續兩天在台北大佳河濱公園舉行，讓粉絲們不用飛日本，在台灣也能感受到現場演出的魅力。第一天卡司為MyGO!!!!!×Ave Mujica帶來的「"moment / memory"」；第二天則是Poppin'Party×Roselia帶來的「DREAMS GO ON」。

《BanG Dream!》，是以連載於《月刊武士道》的同名漫畫作品為基礎的日本跨媒體製作企劃，故事主要講述女高中生的樂團活動。此次演出從作為企劃原點的Poppin'Party、以歌德特色風格著稱的Roselia、成功出圈的MyGO!!!!!，到近期引起熱烈關注的Ave Mujica，四團齊聚台北，豪華陣容讓粉絲們都期待不已。

更多詳細內容及售票資訊待官方公布。

【演出資訊】

DAY1 : 2026 年 4 月 11 日（六） MyGO!!!!!×Ave Mujica「"moment / memory"」 

DAY2 : 2026 年 4 月 12 日（日） Poppin'Party×Roselia「DREAMS GO ON」 

活動地點：台北大佳河濱公園

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中