娛樂 電視

思念5年仍未散 郭主義AI影片再擁亡女情緒潰堤爆哭

郭主義（右）感謝電視台攝影師透過AI生成一段影片，讓他與大女兒在畫面中緊緊相擁。（翻攝自臉書）郭主義（右）感謝電視台攝影師透過AI生成一段影片，讓他與大女兒在畫面中緊緊相擁。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕經常出現在《型男大主廚》的「古錐師」郭主義，長女於2020年離世，5年過去了，他對女兒的思念不但沒有隨時間淡去，反而愈見深刻。郭主義昨（4）日在社群發文，感謝電視台攝影師透過AI生成一段影片，讓他與大女兒在畫面中緊緊相擁，感動之情溢於言表，忍不住再三道謝：「真的非常感謝，也真的非常感動。」

郭主義經常再《型男大主廚》出現，觀眾暱稱他為「古錐師」。（翻攝自臉書）郭主義經常再《型男大主廚》出現，觀眾暱稱他為「古錐師」。（翻攝自臉書）

郭主義透露，當影片畫面出現的那一刻，「心整個被擊中，眼眶瞬間紅了，差一點就爆哭」。這些年來，他從未忘記自己的大寶貝，看到影片中父女相擁的畫面如此逼真，就連見過無數大場面的名廚，也難掩動容，情緒瞬間潰堤。

AI生成的影片讓郭主義（右）與已故的大女兒再次見面。（翻攝自臉書）AI生成的影片讓郭主義（右）與已故的大女兒再次見面。（翻攝自臉書）

影片中，郭主義的大女兒帶著溫柔的笑容，緩緩望向父親，陽光透過樹葉縫隙灑落，她張開雙手，郭主義也將女兒擁入懷中，兩人頭靠著頭，彷彿把所有思念與愛都傾訴其中。雖然沒有一句對白，卻能從兩人滿足的表情中，看見人間最動人的親情。

郭主義大女兒已過世5年，心中思念不已。（翻攝自臉書）郭主義大女兒已過世5年，心中思念不已。（翻攝自臉書）

事實上，郭主義去年底才親手拆除女兒生前經營的燒烤攤，並表示希望愛女能在另一個世界幸福快樂。看到這段AI生成影片的郭主義，彷彿重新走過女兒仍陪在身邊的時光，他深情對女兒說：「不知我的大女兒寶貝，在另一個國度過得好不好？」也承諾自己會在這裡努力生活、認真做菜，並好好想念她。

