歐美

艾普斯坦到底是誰？從數學老師到權貴掮客的暗黑人生

已故美國淫魔富豪艾普斯坦檔案曝光，歐美皇室、權貴人士多受害。（美聯社）已故美國淫魔富豪艾普斯坦檔案曝光，歐美皇室、權貴人士多受害。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕已故美國富豪艾普斯坦（ Jeffrey Epstein）檔案不斷曝光，相關人士與事件也如滾雪球一樣愈滾愈大，2028奧運組委會主席華瑟曼（Casey Wasserma）、美國前總統柯林頓（Bill Clinton）、比爾蓋茲（Bill Gates）、英國前王子安德魯、挪威王儲妃梅特瑪麗（Mette-Marit）29歲長子柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）都深陷其中。就連已故英國知名物理學家霍金（Stephen Hawking）也被爆出曾造訪惡名昭彰的私人島嶼「蘿莉島」。艾普斯坦倒底是什麼人？又有怎樣的經歷？

1970年代中期曾在私立名校擔任教師，後經學生家長牽線進入華爾街。（美聯社）1970年代中期曾在私立名校擔任教師，後經學生家長牽線進入華爾街。（美聯社）

艾普斯坦在紐約出生、長大，1970年代中期曾在私立名校達爾頓學校（Dalton School）擔任數學與物理教師。事實上，艾普斯坦雖然在大學時期曾主修相關科系，卻沒有畢業。根據外媒報導，透過一名學生家長牽線，艾普斯坦得以進入華爾街投資銀行貝爾斯登公司（Bear Stearns）。4年內，艾普斯坦就成為合夥人，並於1982年成立「J Epstein & Co.」，管理資產超過10億美元（約新台幣316億元）。

艾普斯坦累積財富後，頻繁與政治圈、演藝圈、學術名流往來。（路透）艾普斯坦累積財富後，頻繁與政治圈、演藝圈、學術名流往來。（路透）

迅速累積財富的艾普斯坦開始在佛州購置豪宅、在新墨西哥買牧場，還打造號稱紐約最大私人住宅，更進一步頻繁與政治圈、演藝圈、學術名流往來。2002年，川普曾在專訪中形容艾普斯坦是「很棒的人」（Terrific guy），還說：「他很有趣，大家都知道他跟我一樣喜歡漂亮女人，而且很多都偏年輕。」但川普只兩人在2000年代初期決裂，白宮給出的解釋是「川普數十年前就因他（艾普斯坦）對女性員工行為不軌，故自俱樂部剔除」。

艾普斯坦住處內部環境曝光。（美聯社）艾普斯坦住處內部環境曝光。（美聯社）

2005年佛州案曝光，一名14歲少女的父母報案，指艾普斯坦在棕櫚灘住處對女兒進行性侵，警方調查時查獲大量少女照片，《邁阿密先驅報》指艾普斯坦性侵未成年人行為疑持續多年。檢方與艾普斯坦達成認罪協議，遭判18個月刑期，每天可外出工作12小時，外界痛批「這是一筆交易，掩蓋罪行規模」。

《邁阿密先驅報》指艾普斯坦性侵未成年人行為疑持續多年。（路透）《邁阿密先驅報》指艾普斯坦性侵未成年人行為疑持續多年。（路透）

艾普斯坦死後，其犯罪同夥、前女友麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）成為司法追查焦點，2021年陪審團裁定5項罪名成立，判處20年徒刑。麥克斯威爾畢業於牛津大學，也介紹許多權貴人士給艾普斯坦，包含前美國總統柯林頓、英國前王子安德魯。

麥克斯威爾辯稱自己成了艾普斯坦的替罪羊，但判決確定後，她表示：「我人生最大的悔恨，就是認識艾普斯坦。」並向受害者致歉。

☆保護被害人隱私，避免二度傷害☆
☆尊重身體自主權，請撥打110、113☆
☆性侵害就是犯罪，請撥打110、113☆

