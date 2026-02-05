自由電子報
娛樂 日韓

P罩杯混血女神勇闖AV界 誓言榨乾男優才下班

日本AV片商Moodyz迎來一位新人「マリアバレンタイン（Maria Valentine）」。（翻攝自PLAY NO.1）日本AV片商Moodyz迎來一位新人「マリアバレンタイン（Maria Valentine）」。（翻攝自PLAY NO.1）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期日本AV片商Moodyz迎來一位新人「マリアバレンタイン（Maria Valentine）」，看這名字就知道她的來歷不一般，沒錯，Maria Valentine是一位日本和巴西的混血兒，先前在Onlyfans經營個人頻道的她，現在轉戰日本AV界，想必能靠著強大的優勢征服許多老司機。

Maria Valentine先前在Onlyfans經營個人頻道。（翻攝自PLAY NO.1）Maria Valentine先前在Onlyfans經營個人頻道。（翻攝自PLAY NO.1）

Maria Valentine主打的特色就是姣好的混血臉龐、色氣的演出，以及驚人的「P罩杯」。她在採訪時表示，自己平常的興趣是自己「DIY」，專長是口愛，成為AV女優是為了要成為新時代的性愛象徵，面對男優們自己「寧願錯殺也不願放過」，誓言會將他們通通榨乾才下班。

Maria Valentine有著傲人的P罩杯。（翻攝自PLAY NO.1）Maria Valentine有著傲人的P罩杯。（翻攝自PLAY NO.1）

台灣AV達人「一劍浣春秋」表示，雖然Maria Valentine的胸部看著完全是科技，加上混血臉龐，看習慣日本色色片的人可能一時之間無法習慣，不過她的演出相當厲害，想必畫面還是能帶給大家許多刺激。

點圖放大
點圖放大

