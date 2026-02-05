真心話大考驗 陳真嫌商品像「壽衣」直播全放送

購物專家陳真近期上節目分享自己直播銷售的「翻車現場」。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕購物專家陳真近期上節目分享自己直播銷售的「翻車現場」，她回憶某次與搭檔一起直播販售一款高單價背心，沒想到卻因為誤以為麥克風已關，脫口說出真心話，當場釀成大型尷尬事故。

陳真透露，當天介紹的背心一件要價一萬多元，但她心裡其實忍不住吐槽，直言「真的超醜的」。礙於工作關係，她仍與另一位主持人硬著頭皮努力推銷，希望順利完成銷售任務。

沒想到就在銷售段落結束、畫面切到商品特寫時，陳真與搭檔誤以為進入休息時間，麥克風已經關閉，兩人便開始閒聊。陳真當下忍不住脫口而出：「媽啊！這種壽衣幹嘛叫我賣！這什麼壽衣到底誰會穿？」沒想到這段「真心話」卻被完整播出，所有正在看直播的觀眾全都聽得一清二楚。

事後想起這段經歷，陳真仍心有餘悸，她苦笑表示：「我真的不知道是被整，還是他忘記幫我關麥。」更尷尬的是，原本該場直播賣出了3件背心，在這段私下閒聊曝光後，其中一名買家氣呼呼地打電話客訴，甚至嚴正要求她出面道歉，讓陳真至今仍難以忘懷。

