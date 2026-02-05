楊祐寧父喪又碰三寶出生...人生動盪合體愛妻曝「悸動秘訣」

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊祐寧和老婆Melinda罕見合體擔任雜誌封面人物，2人不論是社群媒體上不經意放閃，還是頻道影片記錄著樸實無華的日常生活，相處模式不僅令許多網友欣羨，外界也稱之為模範夫妻。攜手並進的關係沒有被柴米油鹽給沖淡，好奇維持悸動的秘訣是什麼？Melinda帶著笑意分享：「我很care精心時刻（Quality Time），當然也會懷念以前隨時可以出去玩、去旅遊，不需要想那麼多的時候，所以我很常規劃兩個人的時光，一個月至少有一、兩次是單獨出去吃飯。」

楊祐寧和老婆Melinda受訪時可讓旁人感受滿滿的愛。（《ELLE》提供）

楊祐寧提及，前陣子家中處於劇烈變動期，從父親去世、三寶出生到元鍋4.0開張，每位成員每天忙得焦頭爛額，醫院、月子中心、工地三點一線，更遑論心裡承受五味雜陳的情緒。「這些發生的過程，不管傷心、難過或值得喜悅的事情，全家人是一起面對的。即便是我們最小的女兒，她那個時候才兩歲，我覺得她都能夠理解，跟著我們去感受整個家庭當下的狀態，我也會感受到這個家的向心力，彼此願意待在對方身邊給予支持和空間。」

楊祐寧和老婆Melinda罕見合體擔任雜誌封面人物。（《ELLE》提供）

然而愛的本質，是在並肩前行時彼此支持，也能為那些瑣碎日常會心一笑。就好比他們在這場訪問頻繁提及的「刷牙課題」。

楊祐寧指出：「我們每天都要演一齣戲，小孩才能夠好好的刷牙。」他提到2個女兒面對刷牙這件事沒那麼容易，「尤其我的小女兒正在學習，即便是小朋友專用的牙膏還是有些薄荷味，會覺得辣辣的不喜歡。心情好可以自己刷，我覺得很感謝，可是看著她們邊刷邊玩，心中莫名有把火會燒起來，因為根本不認真，但幫她刷的時候又哭到像我在欺負她。」

楊祐寧和老婆Melinda互動好可愛。（《ELLE》提供）

楊祐寧多次入圍金鐘獎，他說夫妻倆在家會合演一齣戲，告訴女兒：「現在你的牙齒裡面有蟲蟲，我們要趕快把那隻蟲蟲抓出來，刷完才會好乾淨好漂亮，跟公主一樣。」楊祐寧演得傳神，卻好氣又好笑說：「可是兩天後這齣戲對她來說已經沒有吸引力，又不要了。這世界上有比刷牙更難的事情，而且你們未來的人生會遇到很多。」

Melinda聽聞莞爾一笑，接著表示：「她已經知道你的套路了。我們很常跟小朋友說，人生不是迪士尼公主的故事，沒有什麼Happy Ever After，而是每天都會有新的挑戰，學著接受它吧。」

