太敢穿 歐陽娜娜微博之夜半裸登場網看呆

歐陽娜娜服裝造型火辣，露出半個酥胸。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國今（5）日舉行「2025微博之夜」，現場星光熠熠、話題不斷，眾多明星盛裝登場爭豔，而其中最吸睛的，非歐陽娜娜莫屬。她一踏上紅毯就成功搶走全場目光，不僅大秀深V曲線，背部更是大膽全裸，火辣程度瞬間引爆討論。

歐陽娜娜當晚身穿一襲純白色深V禮服，整體設計充滿巧思，禮服上佈滿斑駁破洞，呈現出華麗卻頹圮的衝突美感。她形容這套造型為「殘破天使裝」，在優雅與性感之間遊走，視覺張力十足。

歐陽娜娜「殘破天使裝」，在優雅與性感之間遊走，視覺張力十足。（翻攝自微博）

其中最引人注目的，是禮服側邊的大面積開洞設計，讓白皙肌膚若隱若現，性感卻不流俗；背部全裸的剪裁更將火辣指數直接拉到最高，舉手投足間盡顯成熟女人味。即便是裙裝，行走間仍隱約露出白色內褲頭，尺度拿捏大膽，卻又充滿時尚態度。

歐陽娜娜太敢穿，網友大讚她宛如「墮入人間的天使」。（翻攝自微博）

談到這身造型靈感，歐陽娜娜透露是來自科幻電影，透過黑白主色調結合宇宙元素，打造出如天使墮入凡間般的形象。造型曝光後，立刻在網路掀起熱議，不少網友大讚她宛如「墮入人間的天使」，也有人直呼：「真的太敢穿了！」

