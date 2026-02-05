自由電子報
娛樂 亞洲

大型撞衫現場 微博之夜3男星造型翻車連眼鏡都一模一樣

魏大勛（左起）、汪蘇瀧、陳哲遠撞衫，類似造型現身微博之夜現場。（本報合成圖，翻攝自微博）魏大勛（左起）、汪蘇瀧、陳哲遠撞衫，類似造型現身微博之夜現場。（本報合成圖，翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國今（5）日舉行「2025微博之夜」，現場眾星雲集，不少明星盛裝出席，沒想到紅毯上卻意外出現「大型撞衫現場」，一次竟有3位大咖男星穿著幾乎一模一樣的造型現身，連眼鏡都完全相同，瞬間成為全場焦點。

汪蘇瀧的黑框眼鏡和陳哲遠一模一樣。（翻攝自微博）汪蘇瀧的黑框眼鏡和陳哲遠一模一樣。（翻攝自微博）

俗話說「撞衫不可怕，誰醜誰尷尬」，不過這次撞衫的汪蘇瀧、陳哲遠、魏大勛三人顏值與氣場都在線，誰也沒有輸陣，反倒讓網友忍不住笑虧：「最尷尬的不是藝人，是造型師。」

陳哲遠（右）和陳都靈一起走紅毯。（翻攝自微博）陳哲遠（右）和陳都靈一起走紅毯。（翻攝自微博）

從曝光的畫面可見，汪蘇瀧、陳哲遠、魏大勛皆身穿同款絲質襯衫搭配西裝外套，僅在顏色上略有差異，更巧的是，汪蘇瀧與陳哲遠竟連黑框眼鏡都一模一樣，宛如複製貼上，讓不少網友直呼：「這也太巧了吧！」、「造型師是不是同一個？」

魏大勛雖然色調上有所不同，但服裝基調仍是絲質襯衫搭配西裝外套。（翻攝自微博）魏大勛雖然色調上有所不同，但服裝基調仍是絲質襯衫搭配西裝外套。（翻攝自微博）

相關畫面在網路曝光後立刻掀起熱烈討論，有人笑稱是「微博之夜隱藏彩蛋」，也有人調侃三人像是約好一起上班，意外為典禮增添不少娛樂話題。

點圖放大header
點圖放大body

