娛樂 最新消息

大S靈魂現狀曝光！命理師曝她「這原因」不肯走

大S過世1年仍陪在身邊，具俊曄癡情舉動驚呆韓媒。（資料照，經紀人提供）大S過世1年仍陪在身邊，具俊曄癡情舉動驚呆韓媒。（資料照，經紀人提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕大S於2日逝世屆滿一週年，演藝圈好友與親屬齊聚金寶山，參加由具俊曄親自籌建設計的紀念雕像《熙媛的永恆軌道》揭幕儀式。當天細雨濛濛，具俊曄頂著寒風，特別穿上26年前大S送他的大衣深情出席，並在社群平台發出手寫信告白：「想你想到死」，字字句句令網友鼻酸。

具俊曄日行百里陪伴亡妻，命理師沈嶸揭大S靈界心聲。（沈嶸提供）具俊曄日行百里陪伴亡妻，命理師沈嶸揭大S靈界心聲。（沈嶸提供）

大S離世後，具俊曄的癡情程度超乎外界想像，面對韓媒詢問是否太過辛勞，具俊曄僅淡淡回應：「熙媛一個人躺在那裡比較辛苦。」針對這份深刻的牽絆，命理師沈嶸透過靈魂訊息場觀察發現，大S與具俊曄在靈界角度已形成特殊的「陰陽夫妻」狀態。事實上，大S的靈魂因心疼丈夫身形日漸消瘦、沉溺悲傷，其實一直陪在具俊曄身邊未曾遠去。大S更透過通靈訊息傳達，希望具俊曄不要再如此奔波勞頓，期盼他能回歸正常生活。

然而，「陰陽夫妻」的狀態雖能延續陪伴，對在世者的陽氣與健康卻可能造成負面影響。命理專家指出，大S因生前修行良好、福報深厚，這段特殊的陰陽緣分預計還有6年時間；屆時大S的能量將轉化，前往天道仙界繼續修煉。令人欣慰的是，兩人似乎早已定下「靈魂契約」。據悉大S在仙界停留一段時間後，將會再度轉世回到人間，兩人已約好在來生重逢，再續這段未完的情緣。

☆民俗說法僅供參考☆

