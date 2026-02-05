自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

（連線專訪）沙丘聖母自爆用AI假裝成自己觀點！星爵化身《關鍵公敵》曝「犯很多錯」

克里斯普瑞特與 X 蕾貝卡弗格森《關鍵公敵》專訪影音：

克里斯普瑞特（左）與蕾貝卡弗格森先前一同出席《關鍵公敵》倫敦首映會。（索尼影業提供）克里斯普瑞特（左）與蕾貝卡弗格森先前一同出席《關鍵公敵》倫敦首映會。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／台北－倫敦連線專訪〕由「星爵」克里斯普瑞特與《沙丘》系列「聖母」蕾貝卡弗格森主演的新片《關鍵公敵》，以顛覆類型的敘事與高壓緊繃節奏，在北美上映首週勇奪票房冠軍。電影聚焦AI審判人類的極端情境，戲外兩人談起人工智慧也火花四射，蕾貝卡更自爆偶爾會向AI求助，卻默默把答案當成自己的觀點，笑翻全場。

蕾貝卡弗格森在《關鍵公敵》化身AI法官。（索尼影業提供）蕾貝卡弗格森在《關鍵公敵》化身AI法官。（索尼影業提供）

片中蕾貝卡飾演「仁慈法庭」的AI法官，情緒表現被嚴格限制，卻成為角色最迷人的挑戰。她透露，詮釋AI的關鍵不在於「沒有情感」，而是尋找那些微小的「破綻」，「她究竟是真的與所有情感斷開連結，還是其實能從克里斯的角色身上感應到某些東西？」

克里斯普瑞特在《關鍵公敵》飾演高階警官。（索尼影業提供）克里斯普瑞特在《關鍵公敵》飾演高階警官。（索尼影業提供）

蕾貝卡形容，她飾演的AI法官過去已反覆審判無數人，直到遇見克里斯飾演的警探，對方身上出現了她無法理解、也無法共感的特質，讓整個系統開始失衡。

談到AI在現實生活中的影響，克里斯直言，只要使用智慧型手機，其實每個人早已與AI密不可分，「不論是演算法推薦的娛樂內容，或是生活中的各種小工具，我都把AI當成讓生活更有效率的幫手。」

相較之下，蕾貝卡則坦承自己對AI抱持矛盾心情，「我害怕它，但我也知道自己正在使用它。」她更笑說，自己真的很少使用ChatGPT問問題，「但我如果問了，會假裝是自己想出來的，然後不讓別人知道！」更強調讓克里斯當場大笑直呼「太完美了」。

克里斯普瑞特（左）與蕾貝卡弗格森合作《關鍵公敵》，受訪時笑聲不斷。（索尼影業提供）克里斯普瑞特（左）與蕾貝卡弗格森合作《關鍵公敵》，受訪時笑聲不斷。（索尼影業提供）

電影另一個核心主題是「犯錯，才能學習」。克里斯認為，這幾乎是人性的根本原則，也是電影最後選擇以此作結的原因，「不只是人類，對AI來說也是如此。我們一直都在學習，而最好的方式，就是犯錯。」

克里斯也自嘲，自己說出口的每個錯誤，都是未來成長的養分。蕾貝卡則補充，正因人類擁有情感歷史與內在經驗，AI即便從錯誤中學習，也終究與人類不同，這正是電影最耐人尋味之處。

克里斯普瑞特在《關鍵公敵》被控殺妻，有不少坐在審判椅子上演出的戲。（索尼影業提供）克里斯普瑞特在《關鍵公敵》被控殺妻，有不少坐在審判椅子上演出的戲。（索尼影業提供）

電影設定在不遠的未來，克里斯飾演的高階警探認為傳統的人類司法機制早已失效，轉而支持AI法庭系統，沒想到有一天被指控謀殺妻子，接受AI法庭審判。在定罪行刑之前，他只有90分鐘向蕾貝卡弗格森飾演的AI法官證明自己的清白。當事態反噬到自己身上，他從執行者瞬間成為被審判者，不僅考驗他的信念，同時也讓他陷入危急的處境。

《關鍵公敵》透過一場高張力的審判，讓人類與AI正面對峙，在娛樂性十足的包裝下，拋出關於情感、學習與人性的深層提問。電影將於明天（6）日正式在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中