（連線專訪）沙丘聖母自爆用AI假裝成自己觀點！星爵化身《關鍵公敵》曝「犯很多錯」

克里斯普瑞特與 X 蕾貝卡弗格森《關鍵公敵》專訪影音：

克里斯普瑞特（左）與蕾貝卡弗格森先前一同出席《關鍵公敵》倫敦首映會。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／台北－倫敦連線專訪〕由「星爵」克里斯普瑞特與《沙丘》系列「聖母」蕾貝卡弗格森主演的新片《關鍵公敵》，以顛覆類型的敘事與高壓緊繃節奏，在北美上映首週勇奪票房冠軍。電影聚焦AI審判人類的極端情境，戲外兩人談起人工智慧也火花四射，蕾貝卡更自爆偶爾會向AI求助，卻默默把答案當成自己的觀點，笑翻全場。

蕾貝卡弗格森在《關鍵公敵》化身AI法官。（索尼影業提供）

片中蕾貝卡飾演「仁慈法庭」的AI法官，情緒表現被嚴格限制，卻成為角色最迷人的挑戰。她透露，詮釋AI的關鍵不在於「沒有情感」，而是尋找那些微小的「破綻」，「她究竟是真的與所有情感斷開連結，還是其實能從克里斯的角色身上感應到某些東西？」

克里斯普瑞特在《關鍵公敵》飾演高階警官。（索尼影業提供）

蕾貝卡形容，她飾演的AI法官過去已反覆審判無數人，直到遇見克里斯飾演的警探，對方身上出現了她無法理解、也無法共感的特質，讓整個系統開始失衡。

談到AI在現實生活中的影響，克里斯直言，只要使用智慧型手機，其實每個人早已與AI密不可分，「不論是演算法推薦的娛樂內容，或是生活中的各種小工具，我都把AI當成讓生活更有效率的幫手。」

相較之下，蕾貝卡則坦承自己對AI抱持矛盾心情，「我害怕它，但我也知道自己正在使用它。」她更笑說，自己真的很少使用ChatGPT問問題，「但我如果問了，會假裝是自己想出來的，然後不讓別人知道！」更強調讓克里斯當場大笑直呼「太完美了」。

克里斯普瑞特（左）與蕾貝卡弗格森合作《關鍵公敵》，受訪時笑聲不斷。（索尼影業提供）

電影另一個核心主題是「犯錯，才能學習」。克里斯認為，這幾乎是人性的根本原則，也是電影最後選擇以此作結的原因，「不只是人類，對AI來說也是如此。我們一直都在學習，而最好的方式，就是犯錯。」

克里斯也自嘲，自己說出口的每個錯誤，都是未來成長的養分。蕾貝卡則補充，正因人類擁有情感歷史與內在經驗，AI即便從錯誤中學習，也終究與人類不同，這正是電影最耐人尋味之處。

克里斯普瑞特在《關鍵公敵》被控殺妻，有不少坐在審判椅子上演出的戲。（索尼影業提供）

電影設定在不遠的未來，克里斯飾演的高階警探認為傳統的人類司法機制早已失效，轉而支持AI法庭系統，沒想到有一天被指控謀殺妻子，接受AI法庭審判。在定罪行刑之前，他只有90分鐘向蕾貝卡弗格森飾演的AI法官證明自己的清白。當事態反噬到自己身上，他從執行者瞬間成為被審判者，不僅考驗他的信念，同時也讓他陷入危急的處境。

《關鍵公敵》透過一場高張力的審判，讓人類與AI正面對峙，在娛樂性十足的包裝下，拋出關於情感、學習與人性的深層提問。電影將於明天（6）日正式在台上映。

