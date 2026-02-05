自由電子報
娛樂 最新消息

（影）影片瘋傳 男星怒丟私生飯手機 冷臉上車畫面引網熱議

〔記者馮亦寧／綜合報導〕私生飯行為再度引爆怒火。中國男偶像木子洋近日遭私生飯近距離貼身圍堵、狂拍不止，終於情緒全面失控，直接將對方手機奪下並扔出車窗外，畫面在網路瘋傳，瞬間掀起熱議。

中國男偶像「木子洋」因參加《偶像練習生》打開知名度，2018年以男團「坤音四子 ONER」出道，外型亮眼的他大學時期就曾登上米蘭時裝週，更被封為「中國版金宇彬」，2021年4月發行首張個人迷你專輯《Your Kwin》。然而，看似見過大風大浪的他，卻始終對私生飯的越界行為零容忍。

微博流出的影片中可見，私生飯幾乎貼到木子洋面前，不斷舉起手機近距離拍攝，行徑相當失控。木子洋忍無可忍，當場憤怒地奪下手機，隨即從車窗外丟出。上車後，他臉色鐵青、全程冷臉，再次將手機毫不留情地扔出車外，態度強硬到毫無轉圜餘地，也清楚劃下最後底線。

事實上，這樣的爆發早有前兆。2020年木子洋就曾因私生飯瘋狂追車發生車禍，不僅讓原本受傷的膝蓋二度重創，車尾也被撞凹，驚險程度至今仍讓粉絲心驚。當時他就曾公開警告私生飯不要跟車、跟蹤到飯店，並無奈喊話：「我們最好的距離是舞台上下的距離，而不是私下的追隨。」如今再度爆發衝突，也讓不少網友直言，不是偶像太兇，而是私生飯早已越線太久。

