娛樂 最新消息

終於說出口！許志豪忍40年找到大咖天王 認了驚人緣份

許志豪與小豬終於在電視台重逢，復刻當年的畫面。（許志豪提供）許志豪與小豬終於在電視台重逢，復刻當年的畫面。（許志豪提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手許志豪日前錄製「小豬」羅志祥的綜藝節目，首度公開埋藏心中40多年的秘密。原來他們早在童年時期就曾同台，他苦等多年，終於有機會與前輩相認，直呼真是一段神奇的緣分。

許志豪曬出40年前與小豬的珍貴合照。（許志豪提供）許志豪曬出40年前與小豬的珍貴合照。（許志豪提供）

許志豪曬出40年前與小豬的珍貴合照，拍攝地點是在一場婚宴。他受訪表示：「小時候羅爸爸是康樂隊的老闆兼主持人，羅媽媽是歌手，我爸爸也會帶我去表演。」可惜當年他們並不熟識，「我們彼此不認識，可是我們的爸爸比較熟，算是一起長大的玩伴。」

許志豪兒時與羅志祥的爸爸同台。（許志豪提供）許志豪兒時與羅志祥的爸爸同台。（許志豪提供）

談起往事，許志豪還透露：「『四大天王』出道的時候，小豬也曾到我們家唱片行辦過幾次簽唱會，那時候我好羨慕他，覺得他好棒，長得帥又是大明星，父母以他為榮，好希望有一天自己也能像他一樣有成就。」多年後許志豪正式出道，成為歌手與主持人，去年主持歌唱節目《唱歌給你聽》，與小豬也成了電視台的「同事」。

許志豪這次登上小豬的節目，他當場拿出當年的珍貴合照，讓小豬驚喜不已。兩人重逢後還拍攝短影片留念，許志豪開心表示：「謝謝親切的國際巨星羅主任想到這個idea，看到最後一個畫面，千萬不要嚇一跳，右邊是我、左邊是他。」

