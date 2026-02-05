「最強綠葉」爆半夜胸悶冒冷汗 醫看檢查報告嚇壞

李沛旭登上《聚焦2.0》驚爆曾在半夜呼吸困難、冒冷汗，所幸就醫後無大礙。（年代提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾憑藉《犀利人妻》走紅、被譽為台劇「最強綠葉」的男星李沛旭，近年轉戰健美界成績斐然。然而，近日他登上節目《聚焦2.0》時竟驚爆身體亮紅燈，曾多次在半夜感到呼吸困難、冷汗直流，讓他一度擔心自己步上外公後塵，恐有心臟衰竭的危機。

李沛旭透露，去年夏天前夕，他數度在深夜出現胸悶與呼吸困難，甚至冷汗濕透全身。考量到外公曾因肺癌離世，加上健美圈不時傳出選手心臟負荷過重猝逝，讓他承受巨大心理壓力，憂心這身強健體魄下是否隱藏危機。

請繼續往下閱讀...

李沛旭分享15歲時曾因盲腸炎動刀，後續又因腸沾黏手術，腹腔共開三次刀。（年代提供）

所幸，在一連串精密檢查後，結果出乎意料！醫生不僅大讚他的「肺部非常乾淨」，更指出他因為長年健身，心臟功能比一般人更強壯，目前的狀況完全不需要擔心手術問題，這才讓他懸著的一顆心落了地。

李沛旭坦言自己從15歲盲腸炎動刀後，就飽受腸沾黏後遺症所苦，18歲與37歲又因相同問題兩度進手術室，腹腔至今已開過三次刀。他感慨地說，腸沾黏極可能反覆復發，且隨著年齡增長，身體的恢復力大不如前，因為不知道還能撐幾次的危機感，成為他決定全心投入健美、圓夢人生的最大動力，只為了不讓生命留下遺憾。

李沛旭積極投入健美行列，和舊照對比相差甚大。（年代提供）

談到維持身材的祕訣，李沛旭分享獨到的飲食觀。他直言自己從不刻意禁食，認為世上沒有不能吃的食物，關鍵在於如何運用。他甚至自爆會選在重訓前半小時大啖冰淇淋，利用其中的糖分快速提升血糖與能量，好讓訓練表現更出色，並趁著脂肪尚未堆積前，透過運動將能量徹底消耗。如今圓夢後，他也重新回歸演員身分，在近期話題國片《陽光女子合唱團》中展現多元面貌，讓影迷再次看見這位「最強綠葉」的無限可能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法