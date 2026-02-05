自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「最強綠葉」爆半夜胸悶冒冷汗 醫看檢查報告嚇壞

李沛旭登上《聚焦2.0》驚爆曾在半夜呼吸困難、冒冷汗，所幸就醫後無大礙。（年代提供）李沛旭登上《聚焦2.0》驚爆曾在半夜呼吸困難、冒冷汗，所幸就醫後無大礙。（年代提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾憑藉《犀利人妻》走紅、被譽為台劇「最強綠葉」的男星李沛旭，近年轉戰健美界成績斐然。然而，近日他登上節目《聚焦2.0》時竟驚爆身體亮紅燈，曾多次在半夜感到呼吸困難、冷汗直流，讓他一度擔心自己步上外公後塵，恐有心臟衰竭的危機。

李沛旭透露，去年夏天前夕，他數度在深夜出現胸悶與呼吸困難，甚至冷汗濕透全身。考量到外公曾因肺癌離世，加上健美圈不時傳出選手心臟負荷過重猝逝，讓他承受巨大心理壓力，憂心這身強健體魄下是否隱藏危機。

李沛旭分享15歲時曾因盲腸炎動刀，後續又因腸沾黏手術，腹腔共開三次刀。（年代提供）李沛旭分享15歲時曾因盲腸炎動刀，後續又因腸沾黏手術，腹腔共開三次刀。（年代提供）

所幸，在一連串精密檢查後，結果出乎意料！醫生不僅大讚他的「肺部非常乾淨」，更指出他因為長年健身，心臟功能比一般人更強壯，目前的狀況完全不需要擔心手術問題，這才讓他懸著的一顆心落了地。

李沛旭坦言自己從15歲盲腸炎動刀後，就飽受腸沾黏後遺症所苦，18歲與37歲又因相同問題兩度進手術室，腹腔至今已開過三次刀。他感慨地說，腸沾黏極可能反覆復發，且隨著年齡增長，身體的恢復力大不如前，因為不知道還能撐幾次的危機感，成為他決定全心投入健美、圓夢人生的最大動力，只為了不讓生命留下遺憾。

李沛旭積極投入健美行列，和舊照對比相差甚大。（年代提供）李沛旭積極投入健美行列，和舊照對比相差甚大。（年代提供）

談到維持身材的祕訣，李沛旭分享獨到的飲食觀。他直言自己從不刻意禁食，認為世上沒有不能吃的食物，關鍵在於如何運用。他甚至自爆會選在重訓前半小時大啖冰淇淋，利用其中的糖分快速提升血糖與能量，好讓訓練表現更出色，並趁著脂肪尚未堆積前，透過運動將能量徹底消耗。如今圓夢後，他也重新回歸演員身分，在近期話題國片《陽光女子合唱團》中展現多元面貌，讓影迷再次看見這位「最強綠葉」的無限可能。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中