娛樂 最新消息

白冰冰尾牙灑百萬紅包！70歲不做醫美 笑曝保養靠「睡眠不足」

白冰冰自許要做演藝圈大宅門的老奶奶。（記者陳奕全攝）白冰冰自許要做演藝圈大宅門的老奶奶。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰主持民視《超級冰冰Show》，身兼製作人的她為了慰勞辛苦的幕前幕後工作人員，席開20桌，並大手筆灑了上百萬元的紅包，受訪時也說明年預計更擴大，辦30桌左右，白冰冰多年來致力培育後輩不遺餘力，已經70歲的她仍活力滿滿，更自曝自己的保養祕訣來自壓力大。

白冰冰自曝沒有做醫美，就是靠壓力大、睡眠不足、吃飯時間也不固定保養。（記者陳奕全攝）白冰冰自曝沒有做醫美，就是靠壓力大、睡眠不足、吃飯時間也不固定保養。（記者陳奕全攝）

白冰冰的子弟兵加總約40名左右，她自許要做演藝圈大宅門的老奶奶，多年來她努力跟上潮流、學習新事物，提攜新人，她說有人問她是如何保養，她幽默回：「我沒有做醫美，就是靠壓力大、睡眠不足、吃飯時間也不固定，但我覺得現在的生活很好。」至於傳出吳宗憲《綜藝大熱門》年後可望復播，還有可能與白冰冰對打，對此白冰冰也樂見其成，覺得市場要炒熱才會吸引觀眾。

尾牙最高潮就是白冰冰發紅包，她笑稱：「演藝圈的尾牙宴，也就是紅包場！」被問發出去多少紅包錢？她說：「一定跑不了百萬以上啊！還有今天因為工作沒有到現場來的同仁，也要為他們準備，一年一次，大家高興就好，今天的我口袋鬆鬆，但感動滿滿。」

民視《超級冰冰show》歲末記者會；白冰冰、台一線、東諺、阿玟、蔡家蓁、蔡亞露、明亮、陳思瑋、Give me five少女隊、曾瑋中、麗小花、唐儷、楊哲、周氏兄弟、董至成、曾昱嘉、民視總經理廖季方、民視執行副總經理許念台。（記者陳奕全攝）民視《超級冰冰show》歲末記者會；白冰冰、台一線、東諺、阿玟、蔡家蓁、蔡亞露、明亮、陳思瑋、Give me five少女隊、曾瑋中、麗小花、唐儷、楊哲、周氏兄弟、董至成、曾昱嘉、民視總經理廖季方、民視執行副總經理許念台。（記者陳奕全攝）

今天尾牙現場民視總經理廖季方，執行副總許念台與民視同仁共襄盛舉外，節目主持群和常客「台一線」東諺、阿玟、蔡家蓁、蔡亞露、明亮、陳思瑋、「Give me five少女隊」、曾瑋中、麗小花、唐儷、楊哲、林奕妘、周氏兄弟、董至成、曾昱嘉、楊惠絜等人和音樂大師孔鏘老師也到場同歡。

