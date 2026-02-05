自由電子報
娛樂 音樂

資歷高達98年！超大膽團名「福馬林」曝光 成員超級大咖

「福馬林」成員排排站，左起旺福推機、馬念先、旺福女主唱mami、旺福鼓手肚皮、林美秀、旺福主唱姚小民。（馬念先工作室提供）「福馬林」成員排排站，左起旺福推機、馬念先、旺福女主唱mami、旺福鼓手肚皮、林美秀、旺福主唱姚小民。（馬念先工作室提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕迎接馬年到來，林美秀將與馬念先、旺福合組限定團體「福馬林 （FullMoney）」，宣布3月29日青年節當天，在Legacy舉辦「福馬林 金年節」馬年限定演唱會，三組人馬合體資歷高達98年，林美秀忍不住笑喊：「一聽就會發。」

談到團名的由來，起初大家還有些猶豫，林美秀笑稱：「誰會想叫自己『福馬林』？」但是想到成員是旺「福」、「馬」念先、以及自己的姓氏「林」，這三個字湊在一起簡直是天意。她直言：「既然叫福馬林，在台上做任何安排都是合理的！」除了中文團名自帶「馬」字，英文團名還特別以諧音梗取為「Full Money」，適逢年節開春可說十分應景。

林美秀非常期待與旺福以及馬念先的合作。（馬念先工作室提供）林美秀非常期待與旺福以及馬念先的合作。（馬念先工作室提供）

至於成團的契機，當初馬念先與林美秀因拍戲結識，後來讓林美秀在歌壇一戰成名的廣告神曲《金罵沒ㄤ》正是出自於馬念先之手，而旺福小民與馬念先合作了「小胖」林育群的歌《粗線條》，當時合唱的對象也是林美秀，可說非常有緣分。馬念先笑說：「原來我們早就在『隱形成團』很久了，兜了一大圈才正式原地出道，這次組團絕對是老天爺安排好的劇本！」

對於這次合作，旺福展現了一貫的樂觀精神，認為這是「歡樂的大總和」，光是想到大家聚在一起開會，嘴角就會不自覺上揚。而馬念先則是團體中的「理性擔當」，在練團與開會時不忘不斷提醒團員：「大家天馬行空很棒，但脫口秀橋段千萬不要玩到收不回來，不要讓觀眾看到想退票！」

旺福被團內公認是「天馬行空」派的音樂擔當，馬念先笑說：「旺福每次練團都會一直加一直加困難度，讓一旁的音樂總監老師完全不敢分心，深怕一轉眼又是另外一題！」至於唱跳俱佳的林美秀則被推派擔任「舞蹈和舞台劇總監」，責任感上身的她因為希望團員們一同跟上練舞進度，還熱心地幫大家借了一個練舞教室一起練舞。

