香菜引戰 「芋泥三色豆香菜義大利麵」釣出蔡英文親回

「芋泥三色豆香菜義大利麵」，竟釣出「全台最大咖香菜控」前總統蔡英文本人回應。（資料照，美國商會提供）「芋泥三色豆香菜義大利麵」，竟釣出「全台最大咖香菜控」前總統蔡英文本人回應。（資料照，美國商會提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕到底是「香菜」還是「臭菜」？近期香菜、皮蛋等口味產品可說遍地開花，從洋芋片、馬卡龍、霜淇淋都出現香菜口味、最近還有香菜花生奶茶，種種神組合都讓人覺得不可思議。近期有網友分享在餐廳看到菜單上出現「芋泥三色豆香菜義大利麵」，將超多反應兩極的材料組合在一起，竟釣出「全台最大咖香菜控」前總統蔡英文本人回應。

蔡英文為香菜緩頰。（翻攝自臉書）蔡英文為香菜緩頰。（翻攝自臉書）

台南一家餐廳別出心裁推出多款「特別組合」義大利麵，其中包含：珍珠奶茶口味、芋泥三色豆香菜口味，超奇葩組合讓人大開眼界。就在網友熱烈討論的時候，竟然吸引平日經常在網路海巡的前總統蔡英文在底下留言：「芋頭、三色豆、珍奶、香菜，我都喜歡，但加在義大利麵裡面…這算是台灣人跟世界交朋友的方式，我相信歐洲的朋友會諒解」。

蔡英文的回應讓網友掀起熱烈反應，紛紛在底下留言：「幸好您卸任了，否則我怕歐洲會對台灣宣戰」、「我不希望第三次世界大戰起因是因為三色豆放在義大利麵」、「我要報警了，對我知道您是前總統，但我還是…」，令人捧腹大笑。

