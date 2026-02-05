自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鍾欣凌吊鋼絲被喊「下面要停經」超傻眼 真相笑翻全場

鍾欣凌（右）和施名帥提倡用愛幫弱勢成長。（台灣公益聯盟提供）鍾欣凌（右）和施名帥提倡用愛幫弱勢成長。（台灣公益聯盟提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕鍾欣凌、施名帥今擔任台灣公益聯盟十週年公益大使，2人雖是北藝大戲劇系的學姐弟，但在圈內從沒搭檔演過戲，只有在各自節目《老少女奇遇記》、《阮三个》擔任嘉賓，施名帥對此下註解「王不見后，好笑的只能有一個」，還許願要演出情侶檔。

施名帥擔任台灣公益聯盟代言人。（台灣公益聯盟提供）施名帥擔任台灣公益聯盟代言人。（台灣公益聯盟提供）

活動上，「身障紫微諮詢師」蘇家榆為2人算今年工作運，算出施名帥會有「驛馬星動」，可能有到國外工作、拍戲的機會，甚至與寶萊塢合作，讓施名帥喜不勝收，他20年前是讀舞蹈系，後來才轉戲劇系，因此也算是喜歡唱跳，他指出電影《國寶》也算唱跳，但偏嚴肅，「我應該到不了這等級，會讓國寶變成國恥。」

鍾欣凌邀請民眾一起擔任弱勢陪伴者。（台灣公益聯盟提供）鍾欣凌邀請民眾一起擔任弱勢陪伴者。（台灣公益聯盟提供）

鍾欣凌被算命老師算出「有機會遇到沉穩角色」，讓她很期待，因她希望不要再有愛碎碎念的角色，施名帥打趣說她可重拍《刺客聶隱娘》，鍾欣凌回想2007年演出緯來電視電影《誰搞鬼上身》，是她首度吊鋼絲。一開始有3個師傅負責拉鋼絲，後來因太沉重，增加到5人，最終連劇組的執行製作都來幫忙，還有人對她信心喊話：「妳不要緊張，我之前吊過牛，你下面要弄停經。」

她一聽到「停經」一頭霧水，連「吊過牛」這種不知道是不是在酸她的話語都不想深究，內心只有想著：「我還是少女怎麼會停經」，後來才知道對方是台灣國語，其實在講「平均」，讓現場哈哈大笑。

此外，過去一年，台灣公益聯盟在全台偏鄉與身障領域交出亮眼成績單：從東部「部落廚房」供應超過萬人次餐食、支持宜蘭南澳國小籃球隊勇奪西班牙U12冠軍，到《Eye Study無障礙學習平台》、《全人發展學院》累計協助1,500位視障者自立，每一步都實踐著「用愛幫弱勢成長」的初衷。今年，聯盟更提出創新計畫，將在今年推出身障紫微諮詢師線上平台，協助身障弱勢者線上學習紫微斗數，能擁有命理師等不同的職涯選項，讓他們不只是受助者，更能成為數位時代的專業職人。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中