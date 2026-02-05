鍾欣凌吊鋼絲被喊「下面要停經」超傻眼 真相笑翻全場

鍾欣凌（右）和施名帥提倡用愛幫弱勢成長。（台灣公益聯盟提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕鍾欣凌、施名帥今擔任台灣公益聯盟十週年公益大使，2人雖是北藝大戲劇系的學姐弟，但在圈內從沒搭檔演過戲，只有在各自節目《老少女奇遇記》、《阮三个》擔任嘉賓，施名帥對此下註解「王不見后，好笑的只能有一個」，還許願要演出情侶檔。

施名帥擔任台灣公益聯盟代言人。（台灣公益聯盟提供）

活動上，「身障紫微諮詢師」蘇家榆為2人算今年工作運，算出施名帥會有「驛馬星動」，可能有到國外工作、拍戲的機會，甚至與寶萊塢合作，讓施名帥喜不勝收，他20年前是讀舞蹈系，後來才轉戲劇系，因此也算是喜歡唱跳，他指出電影《國寶》也算唱跳，但偏嚴肅，「我應該到不了這等級，會讓國寶變成國恥。」

請繼續往下閱讀...

鍾欣凌邀請民眾一起擔任弱勢陪伴者。（台灣公益聯盟提供）

鍾欣凌被算命老師算出「有機會遇到沉穩角色」，讓她很期待，因她希望不要再有愛碎碎念的角色，施名帥打趣說她可重拍《刺客聶隱娘》，鍾欣凌回想2007年演出緯來電視電影《誰搞鬼上身》，是她首度吊鋼絲。一開始有3個師傅負責拉鋼絲，後來因太沉重，增加到5人，最終連劇組的執行製作都來幫忙，還有人對她信心喊話：「妳不要緊張，我之前吊過牛，你下面要弄停經。」

她一聽到「停經」一頭霧水，連「吊過牛」這種不知道是不是在酸她的話語都不想深究，內心只有想著：「我還是少女怎麼會停經」，後來才知道對方是台灣國語，其實在講「平均」，讓現場哈哈大笑。

此外，過去一年，台灣公益聯盟在全台偏鄉與身障領域交出亮眼成績單：從東部「部落廚房」供應超過萬人次餐食、支持宜蘭南澳國小籃球隊勇奪西班牙U12冠軍，到《Eye Study無障礙學習平台》、《全人發展學院》累計協助1,500位視障者自立，每一步都實踐著「用愛幫弱勢成長」的初衷。今年，聯盟更提出創新計畫，將在今年推出身障紫微諮詢師線上平台，協助身障弱勢者線上學習紫微斗數，能擁有命理師等不同的職涯選項，讓他們不只是受助者，更能成為數位時代的專業職人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法