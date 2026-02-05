自由電子報
電影

張震化身「女兒傻瓜」撐起全世界 觀眾淚喊：好想抱緊爸爸

〔記者許世穎／台北報導〕金馬影帝張震二度封帝之作《幸福之路》口碑持續延燒，他在片中飾演在異鄉打拼的外送員，短短48小時內接連遭逢人生重擊，卻仍為家人苦撐不倒，前一秒還嘻皮笑臉向人借錢，轉身卻愁眉緊鎖、黑夜裡暗自垂淚。電話響起，又立刻化身寵女無極限的「女兒傻瓜」，溫柔語氣讓觀眾瞬間破防。

張震（右）在《幸福之路》與童星魏愷樂的父女互動自然真摯。（甲上提供）張震（右）在《幸福之路》與童星魏愷樂的父女互動自然真摯。（甲上提供）

《幸福之路》榮獲本屆金馬獎最佳男主角、最佳新導演、最佳原創電影音樂三項大獎肯定，由韓裔加拿大導演勞埃德李崔編導，《尚氣與十環傳奇》導演德斯汀丹尼爾克雷頓擔任製片，幕後陣容堅強。

在《尚氣與十環傳奇》飾演梁朝偉老婆的陳法拉，這回飾演張震久別重逢的妻子「思語」，雖戲份僅4天，仍親自到片場與張震電話對戲，幫助情緒堆疊，親力親為的敬業表現令張震印象深刻，感受「家人已經離他不遠」的真實感。陳法拉情義相挺，讓導演勞埃德李崔感激表示：「陳法拉飾演的角色是一家人的核心，有了她的加入讓電影更有深度。」

陳法拉（右）在《幸福之路》與飾演張震久別重逢的妻子。（甲上提供）陳法拉（右）在《幸福之路》與飾演張震久別重逢的妻子。（甲上提供）

為貼近角色狀態，張震開拍前每天跑步瘦身，拍攝期間更在零下低溫中僅穿單薄外套長時間待在街頭。導演回憶：「拍片時常下雨或下雪，氣溫約零下5到10度，是我在紐約十年來最冷的冬天。我記得張震只穿一件外套在街頭待上一整天，幾乎要凍僵。」張震也坦言，首次在紐約寒冬拍戲，每天站滿八小時，不只演員，整個劇組都極為艱辛，也讓這段創作成為難忘記憶。

導演勞埃德李崔透露，《幸福之路》創作靈感源自疫情初期最艱困的時刻。長年旅居紐約的他，看見城市運轉仰賴醫護與外送員支撐，而多數外送員為移民勞動者，鮮少被真正理解。

導演表示，正是希望帶觀眾走進這個近乎隱形、卻每天與我們擦身而過的世界。導演感性表示：「下次當你走在街頭時，不妨想像匆匆從你身旁掠過的外送員，也許就是盧家成——一個普通人、一個父親，一個在殘酷生活裡努力想給家人更好未來的人。」《幸福之路》全台上映中。

