娛樂 最新消息

大S病逝1年！白冰冰淚流曝「與S媽對話」 叮嚀具俊曄一事

〔記者林欣穎／台北報導〕「大S」徐熙媛去年過世，S家及老公具俊曄都深陷悲痛當中。今（5）日白冰冰出席尾牙，同樣痛失過愛女的白冰冰心有戚戚焉，提到大S時忍不住拭淚，坦言面對親人離世需要很長時間平復，更何況事發突然。

民視《超級冰冰show》歲末記者會；白冰冰。（記者陳奕全攝）民視《超級冰冰show》歲末記者會；白冰冰。（記者陳奕全攝）

白冰冰透露昨天才剛打給S媽，她這一年不斷安慰對方，告訴她還有女兒、孫子女們，白冰冰也不忘向具俊曄喊話，要他不能繼續傷心下去，也希望周遭人可以用溫暖的方式陪伴他們度過悲傷時期，「我們希望他越來越好，無論在台灣還是韓國」。

白冰冰在女兒白曉燕過世後長年以淚洗面，每逢佳節她都會在桌上特地多擺一副碗筷，邊吃邊流淚，提到通常10年能走出傷痛，但她直到第11年都還在哭，很能理解S媽現在的心情，「會需要很長的一段時間，因為那很突然，你是看著生命在自己手中一點一滴流失」，說到激動處她也忍不住哽咽流淚。

說到激動處，白冰冰也流下眼淚。（記者陳奕全攝）說到激動處，白冰冰也流下眼淚。（記者陳奕全攝）

白冰冰提到這一年自己經常私訊S媽，提供法律諮詢及心情安慰，並告訴她「妳不是一個人，還有女兒、孫子女們」，並說過陣子想要邀請S媽跟具俊曄去峨眉湖住一陣子，調適心情。

白冰冰身兼民視《超級冰冰Show》主持人和製作人，為了慰勞辛苦的幕前幕後工作人員，席開20桌，並大手筆灑了上百萬元的紅包，祝福大家馬年「馬到成功，馬上發財」，現場民視總經理廖季方，執行副總許念台與民視同仁共襄盛舉外，節目主持群和常客「台一線」東諺、阿玟、蔡家蓁、蔡亞露、明亮、陳思瑋、「Give me five少女隊」、曾瑋中、麗小花、唐儷、楊哲、林奕妘、周氏兄弟、董至成、曾昱嘉、楊惠絜等人和音樂大師孔鏘老師也到場同歡。

