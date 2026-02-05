自由電子報
娛樂 最新消息

詹雅雯差點嫁康康！演藝圈大咖曾「私下牽紅線」

詹雅雯每首歌都蔚為經典。（中視提供）詹雅雯每首歌都蔚為經典。（中視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視《綜藝一級棒》本週六（7）迎來重量級卡司，特別邀請金曲歌后詹雅雯登場，並為其量身打造「詹氏金曲HEART到家」專題。詹雅雯受訪時透露，自己已整整十年沒有錄製綜藝節目，這段期間幾乎只出現在演唱會舞台，這次難得接下通告令粉絲相當驚喜。

《綜藝一級棒》詹雅雯（後排中間）與一級棒歌手大合照。（中視提供）《綜藝一級棒》詹雅雯（後排中間）與一級棒歌手大合照。（中視提供）

節目開場聲勢浩大，由杜忻恬、郭婷筠、蘇宥蓉、蕭玉芬、翁鈺鈞、吳美琳、陳怡婷、賴慧如與談詩玲等實力派歌手，一同合唱詹雅雯的經典代表作《想厝的人》，隨後原唱詹雅雯驚喜現身加入歌陣，極具穿透力的歌聲瞬間撼動全場，讓主持人與嘉賓皆沉浸在動人旋律中。

詹雅雯一進場，主持人康康便發揮幽默本色，對著鏡頭直喊：「各位觀眾這可不是AI喔，是本尊！」一句話就讓歌后開懷大笑。康康接著打趣表示，雖然本尊很久沒來，但節目中其實充斥著許多「盜版」，尤其是郭婷筠經常選唱詹雅雯的作品，足見其歌曲的高傳唱度。

《綜藝一級棒》郭婷筠翻唱率高堪稱是盜版詹雅雯之首。（中視提供）《綜藝一級棒》郭婷筠翻唱率高堪稱是盜版詹雅雯之首。（中視提供）

現場更爆出一段驚人往事，詹雅雯大方揭露當年曾有演藝圈前輩想幫她跟康康牽紅線，她隨即笑稱還好當初這段緣分沒成，「不然你就沒有現在這麼好的太太。」這番神對答不僅化解了尷尬，也展現出兩人的好交情。

詹雅雯（左）在《綜藝一級棒》自爆當年與康康（右）被牽紅線，笑憶「還好沒成」。（民視提供）詹雅雯（左）在《綜藝一級棒》自爆當年與康康（右）被牽紅線，笑憶「還好沒成」。（民視提供）

除了綜藝火花，詹雅雯在專業評審位上也展現了金曲歌后的扎實功底。當杜忻恬坦言在原唱面前演唱《一個人的心事》非常緊張時，詹雅雯以精準講評給予極高肯定；而在陳隨意與吳俊宏演唱《買醉》後，詹雅雯更親自示範這首歌的唱法精髓，示範清唱的強烈感染力讓後輩獲益匪淺。

詹雅雯大讚「森恬CP」默契十足、CP值超高。（中視提供）詹雅雯大讚「森恬CP」默契十足、CP值超高。（中視提供）

此外，面對人氣組合「森恬CP」杜忻恬與李子森合唱《愛你一千一萬年》，詹雅雯大讚兩人默契十足，當李子森玩起台語諧音梗自嘲兩人「誠懇一起（音同先睡一起）」時，詹雅雯反應極快地神回：「先來提親啦！」幽默反應讓全場笑翻。本集完整精彩內容將於週六晚間8點在中視首播。

