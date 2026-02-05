自由電子報
娛樂 最新消息

被罵到自己也追《單身5》 崔美娜秀私下真實反應曝

〔記者鍾志均／綜合報導〕《單身即地獄5》話題人物崔美娜秀，在節目播出後人氣、爭議同步暴衝；最初她在多位男成員之間游移不定，被貼上「養魚」、「判斷失誤」等標籤掀罵聲；近日她的私下近況曝光，令觀眾印象逐漸反轉。

近日有崔美娜秀的好友在社群平台發文，記錄她與親近友人一起收看《單身即地獄5》的真實反應。

崔美娜秀好友曬出她蜷縮在角落反省的模樣。（翻攝自X）崔美娜秀好友曬出她蜷縮在角落反省的模樣。（翻攝自X）

畫面中，崔美娜秀縮在角落、低著頭，神情明顯低落，好友直接寫下「正在反省中ㅠㅠ」；朋友更半開玩笑、半認真說出追劇心得：「所以妳（崔美娜秀）真正的心意到底是什麼？」

面對鋪天蓋地的惡評，朋友們替她發聲緩頰，表示：「真的越認識她（崔美娜秀），越會發現她其實是個很好的人，希望大家能看到最後，再給她一點時間。」

崔美娜秀在《單身即地獄5》成為話題箭靶。（翻攝自Netflix）崔美娜秀在《單身即地獄5》成為話題箭靶。（翻攝自Netflix）

事實上，崔美娜秀來頭不小，曾在韓國小姐選美中獲得「善」的頭銜，更摘下世界級后冠，一登場就自帶氣場。

然而進入《單身即地獄5》後，她在宋承一、林琇濱、李省勳等人之間的情感搖擺，讓她瞬間成為輿論箭靶，「太貪心」、「不夠果斷」等批評聲浪接連湧現。

不過隨著節目進入後半段，不少觀眾也發現她的態度逐漸轉變，從混亂拉扯到開始正視自己的選擇，甚至被形容為「跌倒後學會站穩的成長型角色」。

