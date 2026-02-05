郭書瑤爆「台灣香腸不如德國香腸」遭炎上 《何百芮》結局曝光

郭書瑤在《何百芮的地獄戀曲》失言，慘被全網炎上。（彼此影業提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕郭書瑤、「小豆」孫可芳等人主演的影集《何百芮的地獄戀曲》這週迎來完結篇，戲裡鍾瑶及阿 Ken的感情難題，導致鍾瑶躲到橋下成了流浪漢，阿 Ken因失戀情緒崩潰，劇中郭書瑤更因失言調侃「台灣香腸不如德國香腸」，意外炎上，面對愛情、友情與輿論多重夾擊，郭書瑤該如何收拾失控局面，答案將在本週大結局揭曉。

另外，郭書瑤劇中與姚淳耀修成正果，姚淳耀也對再次合作的郭書瑤讚譽有加，直言是非常認真的演員，所以兩人對戲頻率也很相近，兩人不僅在戲裡玩得很開心，戲裡面默契也變得更好，「我們在片場一直都在聊表演」。

郭書瑤（左）在《何百芮的地獄戀曲》合體姚淳耀，修成正果。（彼此影業提供）

姚淳耀同時透露導演這次給了許多空間，讓他可以更外放、瘋狂的表演，而他也笑稱有時候可能真的是做了太多，「現場導演都會說，那我們再來試一個比較收的」。

郭書瑤之前第一季《何百芮的地獄毒白》就演出「何百芮」，這次再度回歸，她感謝所有幕後團隊與製作人，讓她與鍾瑶、孫可芳、Ken哥在戲裡戲外都變成超級好友，更笑稱當初製作人在失戀時是因為有宅女小紅的陪伴，才會製作這樣一部陪伴走過失戀的喜劇。郭書瑤也大方回憶過往曾面對失戀、事業低谷，「希望透過這部戲能陪伴大家，用幽默的方式走過人生不愉快的時期」。

鍾瑶（左起）、阿KEN、郭書瑤因合作《何百芮的地獄戀曲》成為好友。（彼此影業提供）

