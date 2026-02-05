自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

郭書瑤爆「台灣香腸不如德國香腸」遭炎上 《何百芮》結局曝光

郭書瑤在《何百芮的地獄戀曲》失言，慘被全網炎上。（彼此影業提供）郭書瑤在《何百芮的地獄戀曲》失言，慘被全網炎上。（彼此影業提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕郭書瑤、「小豆」孫可芳等人主演的影集《何百芮的地獄戀曲》這週迎來完結篇，戲裡鍾瑶及阿 Ken的感情難題，導致鍾瑶躲到橋下成了流浪漢，阿 Ken因失戀情緒崩潰，劇中郭書瑤更因失言調侃「台灣香腸不如德國香腸」，意外炎上，面對愛情、友情與輿論多重夾擊，郭書瑤該如何收拾失控局面，答案將在本週大結局揭曉。

另外，郭書瑤劇中與姚淳耀修成正果，姚淳耀也對再次合作的郭書瑤讚譽有加，直言是非常認真的演員，所以兩人對戲頻率也很相近，兩人不僅在戲裡玩得很開心，戲裡面默契也變得更好，「我們在片場一直都在聊表演」。

郭書瑤（左）在《何百芮的地獄戀曲》合體姚淳耀，修成正果。（彼此影業提供）郭書瑤（左）在《何百芮的地獄戀曲》合體姚淳耀，修成正果。（彼此影業提供）

姚淳耀同時透露導演這次給了許多空間，讓他可以更外放、瘋狂的表演，而他也笑稱有時候可能真的是做了太多，「現場導演都會說，那我們再來試一個比較收的」。

郭書瑤之前第一季《何百芮的地獄毒白》就演出「何百芮」，這次再度回歸，她感謝所有幕後團隊與製作人，讓她與鍾瑶、孫可芳、Ken哥在戲裡戲外都變成超級好友，更笑稱當初製作人在失戀時是因為有宅女小紅的陪伴，才會製作這樣一部陪伴走過失戀的喜劇。郭書瑤也大方回憶過往曾面對失戀、事業低谷，「希望透過這部戲能陪伴大家，用幽默的方式走過人生不愉快的時期」。

鍾瑶（左起）、阿KEN、郭書瑤因合作《何百芮的地獄戀曲》成為好友。（彼此影業提供）鍾瑶（左起）、阿KEN、郭書瑤因合作《何百芮的地獄戀曲》成為好友。（彼此影業提供）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中