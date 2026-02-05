見祖雄打女兒暴走！佳娜痛哭怒罵「內幕曝」婚後首道歉

佳娜（左）、祖雄。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕TVBS節目《11點熱吵店》邀來4對夫妻，進行「對不起，不該跟你吵這架」，在過年前化解心結。其中撒基努不顧老婆工作辛苦，仍執意討愛愛，事後反省直說自己跟畜生一樣。而佳娜錯怪祖雄打罵女兒，生平第一次對祖雄說：「對不起！」她先前為了避免道歉，甚至裝傻稱母語烏克蘭語中沒有道歉字眼。

祖雄與佳娜相差12歲，生活存在不少觀念落差。祖雄曾在佳娜上傳他睡覺醜照後，脫口轟佳娜「幼稚、不懂愛」，事後回想懊惱至極，節目特地送上按摩券陪罪。而佳娜則因為誤會祖雄打女兒，婚後首度對另一半說：「對不起！」

佳娜婚前即和祖雄協定不能打罵小孩，不料有次午覺醒來，睜眼見到祖雄正在拍打女兒雙手，佳娜護女心切，瞬間斷掉理智線，邊痛哭邊怒罵：「你怎麼可以打我的寶貝！」事後得知女兒當時正在玩電線，祖雄情急下才拍打阻止。

佳娜在節目正要道歉卻語出驚人，坦承從來沒跟祖雄說過對不起，甚至還佯稱自己的母語沒有「對不起」語彙，嘴硬個性讓其他來賓無不嘖嘖稱奇。

另外，香蕉則懊悔對老婆Timmy口出惡言，原因是Timmy規劃泰國郊區蜜月旅行，卻因通訊中斷差點讓兩人身陷險境，他沿路罵老婆沒用、毀了甜蜜回憶，事後回想覺得自己太過分。

