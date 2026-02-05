自由電子報
娛樂 最新消息

《穿越吧！不思議少女》陣容超豪華！原菜乃華、松岡茉優攜手踏奇幻旅程

《穿越吧！不思議少女》理世因奶奶的一封神秘邀請函，意外進入奇幻國度。（甲上娛樂提供）《穿越吧！不思議少女》理世因奶奶的一封神秘邀請函，意外進入奇幻國度。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕動畫電影《穿越吧！不思議少女》由日本知名動畫製作公司P.A.WORKS打造，改編自家喻戶曉的經典童話《愛麗絲夢遊仙境》，由《鈴芽之旅》原菜乃華擔任主角配音，攜手松岡茉優、間宮祥太朗、戶田恵子、山本耕史與花江夏樹等豪華陣容，共同展開一場橫跨現實與奇幻的冒險旅程。

以細膩畫面與情感描寫見長的日本知名動畫團隊P.A.WORKS，過往曾推出多部深受好評的原創與改編動畫作品，此次在《穿越吧！不思議少女》中再度發揮強項，將奇幻世界的華麗想像與現實人生的迷惘心境巧妙交織，構築出一場既夢幻又真實的視覺饗宴。作品以嶄新視角重新詮釋這段跨世代的經典童話，結合青春成長、命運選擇與不可思議的冒險旅程，帶領觀眾走進全新的愛麗絲世界。

《穿越吧！不思議少女》理世與愛麗絲結伴同行。（甲上娛樂提供）《穿越吧！不思議少女》理世與愛麗絲結伴同行。（甲上娛樂提供）

《穿越吧！不思議少女》由曾執導多部《犬夜叉》劇場版系列作品的導演篠原俊哉擔綱，擅長在冒險敘事中細膩刻畫角色內心情感；劇本則由《藥師少女的獨語》編劇柿原優子操刀，以溫柔且深刻的筆觸，描繪角色站在人生十字路口時的掙扎與成長。兩位實力派創作者繼人氣動畫《來自繽紛世界的明日》、《白沙的Aquatope》之後再度聯手，為經典童話改編作品注入貼近當代觀眾的情感深度與全新生命力，黃金組合引發粉絲高度期待。

《穿越吧！不思議少女》不僅製作團隊備受矚目，配音卡司同樣星光熠熠。主角理世由《鈴芽之旅》女主角原菜乃華獻聲，細膩詮釋對未來感到迷惘的大學生心境，另一主角愛麗絲則由真人版電影《工作細胞》飾演血小板的童星米卡·⽪尤聲演；人氣與實力兼具的演員松岡茉優、間宮祥太朗、戶田恵子、山本耕史等人也驚喜加盟，為奇幻國度中的角色注入鮮明個性與深厚情感。

《穿越吧！不思議少女》紅心皇后與理世。（甲上娛樂提供）《穿越吧！不思議少女》紅心皇后與理世。（甲上娛樂提供）

此外，為《鬼滅之刃》竈門炭治郎、《膽大黨》高倉健等人氣作品配音的聲優花江夏樹亦加入演出，為神秘角色驚喜配音，豪華陣容讓粉絲期待值直線飆升。

白兔出現在《穿越吧！不思議少女》。（甲上娛樂提供）白兔出現在《穿越吧！不思議少女》。（甲上娛樂提供）

故事描述對未來感到迷惘的大學生「理世」，某天收到已故奶奶留下的神祕邀請函，意外被引導進入一個不可思議的國度，並在那裡遇見少女「愛麗絲」，兩人結伴同行，踏上了一段充滿未知的奇幻旅程。在這個顛倒常理的世界中，白兔、智蟲、紅心女王與紙牌兵、瘋帽客、矮胖子等一個個熟悉又瘋狂的角色接連登場，讓整個國度陷入人仰馬翻的大騷動。

《穿越吧！不思議少女》即將在3月上映。（甲上娛樂提供）《穿越吧！不思議少女》即將在3月上映。（甲上娛樂提供）

在與愛麗絲一同「潛入」這場不可思議冒險的過程中，理世必須直視自己的迷惘與選擇，找出屬於自己的未來答案。《穿越吧！不思議少女》不只是一趟奇幻旅程，更是一段能讓人重新面對自己、迎向明天的心靈冒險。電影由回歸線娛樂與甲上娛樂共同發行，將於2026年3月6日上映，更多相關資訊請鎖定甲上娛樂官方FB。

