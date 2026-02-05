逃兵男星再陷風波！遭爆公寓買春 監視器拍下3女搭電梯畫面

監視器拍到3名女性跟1位男性一起搭電梯上樓。（翻攝YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國饒舌歌手MC夢被爆出逃兵後，近年逐步淡出演藝圈，將重心轉向經營經紀公司，但近期卻屢屢傳出爭議事件。繼今年1月底被爆違法取得處方安眠藥後，今（5）日再度傳出醜聞，有媒體報導指MC夢疑似在自宅公寓內買春，監視器畫面甚至拍到3名女性搭電梯上樓，消息一出再度引發關注。

據韓國記者金成民（音譯）在個人YouTube頻道爆料，事件起因於同棟公寓居民向管理室檢舉，表示「公寓可能被用作性交易場所」。管理室隨後調閱監視器，發現三名女性與一名男子搭電梯上樓，經確認後影片提供給MC夢本人。金成民指出，MC夢最終對此「在某種程度上」坦承，並表示會自行退出相關工作。

對於事件，MC夢曾解釋當天僅是「與朋友聚餐、舉辦紅酒派對」，並強調「酒店工作的人不代表從事性交易」，但記者指出其中幾名女性確實為娛樂場所工作人員。

此外，MC夢所經營的One Hundred Label旗下藝人也曾爆出類似爭議，例如前男團THE BOYZ成員周鶴年因被指與成人藝人明日花綺羅發生關係，遭公司追討高額違約金。金成民表示，當時焦點多放在周鶴年身上，而MC夢的相關行為未受到足夠關注，直到監視器畫面曝光，才將事件公諸於世。

