甘願做天王背後女人 劉德華妻朱麗倩罕曝光

今年4月將滿60歲的劉德華妻子朱麗倩，近日被網友野生捕獲，最新外貌曝光。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕港星「華仔」劉德華出道逾45年，至今擁有大批粉絲追隨，天王地位屹立不搖，當年華仔人氣極高，甚至連家門口都常有粉絲守候，最辛苦的其實是他妻子朱麗倩，當時為了避開外界目光，出入行程都必須格外低調。

在曝光照片，朱麗倩皮膚白皙，看起來狀態極佳，沒有明顯皺紋。（香港星島日報）

今年4月就滿60歲的朱麗倩，多年來甘願做天王背後的女人，生活極其低調默默支持丈夫。朱麗倩近日終於罕見曝光，被流出在海邊從事佛教活動照片，朱麗倩最新狀態及打扮，旋即成為網友熱議焦點。

劉德華對朱麗倩呵護備至。（香港星島日報）

從曝光照片可見，朱麗倩身穿白色寬鬆襯衫，參與一場在海邊舉行佛教活動，打扮相當樸素。雖然她戴上口罩，但其清秀眉目與出眾氣質依舊，秒被粉絲一眼認出。照片中的她皮膚白皙，看起來狀態極佳，沒有明顯皺紋，散發賢妻良母溫婉模樣，氣質出眾，難怪多年來能一直穩奪天王劉德華的歡心。

雖然朱麗倩當日打扮樸素，但身上背的黑色手袋卻引起注目。眼尖網友發現，該手袋是價值近5萬港幣（約20萬台幣）的香奈兒包，為一身簡約造型增添了幾分貴氣。

