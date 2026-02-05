自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳敦認鄭家榆是「此生最喜歡」！曾因賈靜雯而不愉快有衝突

吳敦與鄭家榆的一段戀情在20多年前轟動演藝圈。（記者王文麟攝）吳敦與鄭家榆的一段戀情在20多年前轟動演藝圈。（記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／台北報導〕影劇大亨吳敦3日早上6點逝世，享壽77歲，預計將在2月15日中午12點於北市懷愛館舉辦告別式，為他傳奇一生畫下句點。他生前有兩段婚姻，1991年與節目主持人許佩容結婚，婚姻維持四年後於1996年離婚，恢復單身後，他與鄭家榆的一段戀情在20多年前轟動演藝圈，從高調熱戀到分手收場，始終備受關注。

吳敦與鄭家榆2005年初緋聞曝光，那一年農曆春節，鄭家榆到吳敦家中過年，並在男方安排下祭拜吳家祖先，被外界封為「吳大嫂」。當時吳敦不僅公開稱呼鄭家榆是「我女友」，更力捧她是自己心目中唯一的「最佳女主角」。

當時鄭家榆被外界形容個性刁蠻，吳敦替她緩頰說那只是保護色，「刺蝟滿身刺，說不定也有顆脆弱的心。」至於是否再婚，他則表示一切順其自然，而沉浸在戀情中的鄭家榆，對「吳大嫂」稱號也毫不介意。

然而鄭家榆長時間在橫店拍攝《胡同王爺》、《少年嘉慶》，某次想向男友訴苦，卻聽到吳敦開口誇讚主演《刁蠻公主》的張娜拉又美又聰明，讓她大為不滿，氣得直言原本嚮往婚姻的自己，「遇到他反而不想結了」，兩人當晚更是各自分房、一夜無語。

鄭家榆、吳敦上節目對話互動，當時曾流下淚水。（記者王文麟攝）鄭家榆、吳敦上節目對話互動，當時曾流下淚水。（記者王文麟攝）

除了對男友稱讚其他女星耿耿於懷，鄭家榆也不滿吳敦以「乾爹」身分探視產後的賈靜雯，甚至越洋致電質問、傳簡訊提出分手，認為過往有過緋聞就該避嫌。對此，吳敦無奈喊冤，強調自己與賈靜雯清白無辜，並重申鄭家榆才是他心中最棒的女演員。

兩人之間也曾因金錢問題產生摩擦。鄭家榆不滿拍攝吳敦投資的戲劇，卻被拖欠約400萬元片酬，壓力大到甚至夢見對方「追殺」自己。吳敦則解釋，當時同時拍攝多部戲，資金一時周轉不靈，「想說她是自己人，慢一點給應該沒關係」，卻沒想到片酬問題成了壓垮感情的關鍵，雙方在多次爭吵與冷戰後，關係逐漸降到冰點。

2005年底，這段不到一年的戀情正式告終。分手後，鄭家榆與陳浩民傳出新戀情，吳敦展現風度，笑著送上祝福，表示男女談戀愛是很正常的事。

鄭家榆、吳敦、吳宗憲有互相遞面紙的有趣畫面（記者王文麟攝）鄭家榆、吳敦、吳宗憲有互相遞面紙的有趣畫面（記者王文麟攝）

2006年初，兩人為宣傳合作的《少年嘉慶》再度同台。主持人吳宗憲當場問及分手後是否尷尬，吳敦大方回應，稱鄭家榆是自己30年演藝生涯中見過最敬業的女演員，也是此生最喜歡、最想關心的女人，話一出口，兩人當場紅了眼眶。

儘管鄭家榆以「昨日種種譬如昨日死」婉拒復合，並形容吳敦是「心地善良的老先生」，吳敦始終未曾口出惡言，反而多次在公開場合替女方說話，讓這段曾經轟動一時的戀情，最終畫下相對平和的句點。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中