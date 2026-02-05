吳敦認鄭家榆是「此生最喜歡」！曾因賈靜雯而不愉快有衝突

吳敦與鄭家榆的一段戀情在20多年前轟動演藝圈。（記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／台北報導〕影劇大亨吳敦3日早上6點逝世，享壽77歲，預計將在2月15日中午12點於北市懷愛館舉辦告別式，為他傳奇一生畫下句點。他生前有兩段婚姻，1991年與節目主持人許佩容結婚，婚姻維持四年後於1996年離婚，恢復單身後，他與鄭家榆的一段戀情在20多年前轟動演藝圈，從高調熱戀到分手收場，始終備受關注。

吳敦與鄭家榆2005年初緋聞曝光，那一年農曆春節，鄭家榆到吳敦家中過年，並在男方安排下祭拜吳家祖先，被外界封為「吳大嫂」。當時吳敦不僅公開稱呼鄭家榆是「我女友」，更力捧她是自己心目中唯一的「最佳女主角」。

當時鄭家榆被外界形容個性刁蠻，吳敦替她緩頰說那只是保護色，「刺蝟滿身刺，說不定也有顆脆弱的心。」至於是否再婚，他則表示一切順其自然，而沉浸在戀情中的鄭家榆，對「吳大嫂」稱號也毫不介意。

然而鄭家榆長時間在橫店拍攝《胡同王爺》、《少年嘉慶》，某次想向男友訴苦，卻聽到吳敦開口誇讚主演《刁蠻公主》的張娜拉又美又聰明，讓她大為不滿，氣得直言原本嚮往婚姻的自己，「遇到他反而不想結了」，兩人當晚更是各自分房、一夜無語。

鄭家榆、吳敦上節目對話互動，當時曾流下淚水。（記者王文麟攝）

除了對男友稱讚其他女星耿耿於懷，鄭家榆也不滿吳敦以「乾爹」身分探視產後的賈靜雯，甚至越洋致電質問、傳簡訊提出分手，認為過往有過緋聞就該避嫌。對此，吳敦無奈喊冤，強調自己與賈靜雯清白無辜，並重申鄭家榆才是他心中最棒的女演員。

兩人之間也曾因金錢問題產生摩擦。鄭家榆不滿拍攝吳敦投資的戲劇，卻被拖欠約400萬元片酬，壓力大到甚至夢見對方「追殺」自己。吳敦則解釋，當時同時拍攝多部戲，資金一時周轉不靈，「想說她是自己人，慢一點給應該沒關係」，卻沒想到片酬問題成了壓垮感情的關鍵，雙方在多次爭吵與冷戰後，關係逐漸降到冰點。

2005年底，這段不到一年的戀情正式告終。分手後，鄭家榆與陳浩民傳出新戀情，吳敦展現風度，笑著送上祝福，表示男女談戀愛是很正常的事。

鄭家榆、吳敦、吳宗憲有互相遞面紙的有趣畫面（記者王文麟攝）

2006年初，兩人為宣傳合作的《少年嘉慶》再度同台。主持人吳宗憲當場問及分手後是否尷尬，吳敦大方回應，稱鄭家榆是自己30年演藝生涯中見過最敬業的女演員，也是此生最喜歡、最想關心的女人，話一出口，兩人當場紅了眼眶。

儘管鄭家榆以「昨日種種譬如昨日死」婉拒復合，並形容吳敦是「心地善良的老先生」，吳敦始終未曾口出惡言，反而多次在公開場合替女方說話，讓這段曾經轟動一時的戀情，最終畫下相對平和的句點。

