娛樂 最新消息

唐治平公開稱單身竟爆「和女子親吻照」 女友放話：心酸酸

〔記者蕭方綺／台北報導〕唐治平前年歷經喪母風波，精神狀況一度引發外界擔憂，幾乎消失在幕前，沉潛近一年，1日舉辦見面會，當時他稱目前單身，希望大家重新找他拍戲，但他的粉絲專頁管理員有一名自稱小編的女子，在唐治平的粉絲專頁發送唐治平親吻她眉角的照片，她的正臉是用貼圖貼著，這樣親密行徑引發熱議。

唐治平（左）親吻女子眉角看來頗親密。（翻攝自臉書）唐治平（左）親吻女子眉角看來頗親密。（翻攝自臉書）

該名女子以小編身分透過唐治平粉專發文表示，「小編心酸酸，謝謝昨天陪伴小編聊心事的朋友們」、「這幾天心情也很低落，覺得把人看清楚，對的時間，設個停損點也好」，讓人摸不著頭緒。

其實唐治平1日在見面會時受訪，被問到現階段是否還想談感情，他稱目前單身，對感情暫時沒有多想，「連工作都還沒有，談戀愛、約會也是要花錢的」，現階段仍以把生活、工作慢慢穩定下來為優先。

只是這名小編對於這段發言似乎相當有意見，她心寒回覆其他粉絲表示「我也不知他心在想什麼，不承認就算了」、「其實公開也不用說是誰，因為我又不是公眾人物，但否認到底，真的蠻傷人心的」，此外，這名小編也暗示自己「有驗傷單」，並說自己「才不要當他經紀人，他不珍惜，我會離開他的」。對於這樣發言，唐治平目前沒回應。

