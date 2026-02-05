《哈利波特》馬份變中國吉祥物 釣出本人轉發

〔記者王靖惟／台北報導〕《哈利波特》裡的反派跩哥馬份，竟然變成中國吉祥物了，近日在中國發現一些爆紅春聯，春聯上方竟然是《哈利波特》系列電影裡的小反派馬份，演出馬份本人的演員湯姆費頓也在限動上轉發。

中國掀熱潮製作成跩哥馬份春聯。（圖／翻攝自湯姆費頓（Tom Felton）IG）

《哈利波特》反派角色跩哥馬份，意外變馬年吉祥物，演員本人湯姆費頓也轉發新聞。（圖／翻攝自湯姆費頓（Tom Felton）IG）

由於「馬份」在中國譯名「馬爾福」，適逢馬年到來，「馬爾福」名字中的「馬」與「福」兩字，立刻衍生出「馬年有福」的祝福。這一名字蘊含的吉祥意義，瞬間轉型為春節吉祥物，甚至有人將馬份春聯倒過來，象徵「馬有福到」，甚至還創作出「馬爾有福送祥瑞，斯萊特林保平安」等創意對聯（台譯：史萊哲林），馬份肖像的小型春聯也到處發放，而外國媒體CNN、BBC收到馬份熱潮吸引，也以「反派變中國幸運符號」為題報導。

請繼續往下閱讀...

「馬份」中國譯名「馬爾福」，製作成春聯有福到的含意。（圖／翻攝自湯姆費頓（Tom Felton）IG）

《哈利波特》反派角色跩哥馬份，意外變馬年吉祥物，這種跨文化幽默，讓飾演馬份的演員湯姆費頓也在限動上轉發相關新聞與消息，但其肖像與影像是否有收到授權，以及非官方授權下是否衍生版權問題，也受到關注。

《哈利波特》反派角色跩哥馬份，意外變馬年吉祥物（圖／翻攝自湯姆費頓（Tom Felton）IG）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法