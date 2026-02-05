劉克襄遇空拍機墜機 「失事10次以上」成難忘回憶

劉克襄出席特映會。（公視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕劉克襄、王浩一主持公視《浩克慢遊》全新第八季，將在今（5）日於公視頻道開播。節目日前於宜蘭蘇澳舉辦特映會，邀請觀眾搶先觀賞第八季首集「越嶺向海，澳細道—蘇澳、南澳」，並由節目主持人劉克襄、製作人林彥輝等製作團隊與多位重要節目來賓出席，主持人王浩一之子王柏舜當天亦到場，與觀眾們一同分享父親與《浩克慢遊》的趣事。

《浩克慢遊》自2014年開播以來，以「放慢腳步、重新觀看臺灣」為核心精神，跟著劉克襄與王浩一的腳步，走進山林、海岸、城鎮與小路，不提供制式的旅遊攻略，而是邀請觀眾慢下來，細細品味那些容易被忽略的地方與人情。

劉克襄回憶起10年前節目第一次拍攝的時候，當時空拍機技術還不太成熟，王浩一聽到製作人林彥輝說，節目會使用空拍來捕捉畫面時，還誤以為是要用直升機來拍攝，當時還驚訝不已。

沒想到第一次開拍，空拍機出動沒多久就發生墜機事件，讓拍攝團隊相當挫折，也讓劉克襄與王浩一都嚇了一大跳，兩人都覺得既心疼又無奈，完全想不到拍攝會如此波折。直到現在節目拍攝至第八季，兩人見證過超過10次的空拍機失事意外，如今再回想起來，反而覺得那段狼狽的經歷別有一番趣味，甚至成了他們拍攝經歷中，最值得回味的笑料之一。

王浩一（右）、劉克襄（左）拜訪泰雅族工藝師陳明仁，認識小米復育保種。（公視提供）

他也提到第八季的第一集在南澳拍攝，剛好也是他與王浩一最後一次同框。下一集要到湖口、楊梅這兩個老街做拍攝，當天臨時接到王浩一因身體不適，需要臨時請假的消息。劉克襄原以為對方只會是一次性的缺席，還特別從家裡帶來一隻臺灣黑熊玩偶作為搭檔的替身，沒想到他就此中途下車。

劉克襄感慨說道：「我不能說南方澳這個地方是一個傷心地，但是幾個熟悉的朋友，都是我來到這邊就會想念起他們。而現在這個地方，也是浩一拍攝的最後一集，所以這裏就變得意義特別的多。也希望這個第八季，大家也能幫我們廣為宣傳，因為這是你們最後一次看到我們兩個在這裡，努力地想要把臺灣的好，用我們自己所知的分享給大家。」

特映會現場，也邀請王浩一的公子王柏舜出席分享。王柏舜回憶起父親當初接到節目邀約的情況，他分享：「當初爸爸得知他要和克襄叔叔搭檔主持一個電視節目的時候，打電話跟我分享時，是非常充滿興奮的語氣。

過程中我自己也去跟拍過幾次，看到他們可以跟彼此一起做一些自己喜歡做的事情，去探索、去冒險、去關心臺灣這些其實很用心的人，就會覺得爸爸能和克襄叔叔與節目團隊們擁有彼此，我也覺得很不錯。」

隨著新一季上檔之際，節目團隊也特別宣布一項好消息，那就是在今年《浩克慢遊》將新開設一個YouTube專屬頻道，預計會將歷年集數的精彩片段也收錄其中，能讓更多觀眾粉絲們隨時回味每趟旅程中的美好。

