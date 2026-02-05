醫學進步神速 小彤堅信：胰臟癌可治癒很快就會到來

小彤積極對抗胰臟癌，去年挺過化療獲重生。（翻攝自小彤臉書）



〔記者林南谷／台北報導〕胰臟癌因為死亡率偏高，向來被稱為癌王，兩性作家小彤也正積極對抗胰臟癌，去年挺過化療獲重生，在3個月定期回診，都要確認癌細胞有沒有復發轉移，每一次回診，小彤都形容就像是開盲盒一樣，等候宣判。

今（5）日上午，小彤在臉書發文透露第7次，闖關成功，但還有13關要挑戰，透露近來腹腔時常痙攣抽筋，肚子鼓脹得像「灌滿氣的氣球」，緊繃堅硬如石；痛極難忍時，小彤就對幫忙按摩的老公打趣說：「古人胸口碎大石，還要搬塊石頭來，我不用搬，肚子就是石頭了。」

請繼續往下閱讀...

雖然這3個月狀況不斷，小彤慶幸總算平安過關，只是，她的心情卻異常沉重忐忑，「一位熟識的癌友，胰臟癌二期，抗癌2年多，在去年底第10次電腦斷層檢查出復發，更殘酷的是，隨即被2位主治醫師宣告準備後事！」

現實總是如此殘忍無情，胰臟癌發生率幾乎等於死亡率，每個胰臟癌患者，不管是否早期發現，都必須竭力拚搏5年存活率，小彤坦言，最令人沮喪的是：「只有一、兩成的人可以搏命勝出！」縱然勝算不高，放棄，從來不是她的選項。

小彤說，全心抗癌開心活著，誠如她鼓勵那位復發的癌友一樣：「不要怕，我們都要撐住啊！醫學進步神速，很快地，胰臟癌就不會再是令醫生束手無策的絕症了。」她相信自己等待的「胰臟癌可治癒」的那一天，很快就會到來。

相關新聞：健康網》小彤看癌友復發奔末期 醫握拳：挺住！新藥快要上市了





不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法