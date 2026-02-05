自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「TVB御用八婆」李楓 神隱多年住老人院近況曝光

李楓鬆口住老人院，對現狀很滿意。（香港星島日報）李楓鬆口住老人院，對現狀很滿意。（香港星島日報）

〔記者林南谷／台北報導〕72歲香港舞台劇資深演員、有TVB「御用八婆」之稱的李楓，1975年第5期藝訓班畢業後曾簽約TVB，因獲導演相中曾一度轉型拍電影，曾參演電影包括《我未成年》、《撞板風流》、《人細鬼大》、《我老婆唔夠秤》、《乾柴烈火》與及《我左眼見到鬼》，大多飾演牙尖嘴利的寒酸岳母。

港媒報導，李楓2020年4月與TVB約滿後決定退休，淡出大眾視線的她近日被巧遇，最新近況再度曝光。

日前有網友在臉書曝光一段短片：「有沒人認得她？」影片中看到有2位女士正為一班「老友記」表演，有人留言：「李楓老師」、「好久沒有她的消息」，目擊網友形容，久違的李楓身形變得豐滿，但唱歌中氣十足，並未因淡出幕前而生疏，精神狀態亦很好。

「TVB御用八婆」李楓 神隱多年住老人院近況曝光常看港片、香港電視劇的觀眾，對李楓（中）應該不陌生。（香港星島日報）

報導指出，李楓2023年曾向媒體透露入住老人院已近1年，慶幸分配到獨立房間，居住環境不錯，隱私算好更笑稱：「講電話都不怕被人偷聽，年紀大有港府資助，兒子亦有分擔部份費用，最重要不要煩到別人。」更不覺得晚景悽慘，稱最壞的日子已過去，雖談不上豐衣足食，但現能有三餐溫飽已很感恩。

李楓曾經有過一段姻婚，不過老公沉迷炒股，全家從九肚山豪宅搬到村屋，她甚至賣嫁妝為夫還債，經歷過2次破產，1995年決定離婚並重回TVB拍戲養活一對子女，曾因窮困只能日花20元港幣（約80元台幣）。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中