「水彈女王」臉部嚴重灼傷！ 權恩妃登吉力馬札羅山險毀容

「水彈女王」權恩妃去年參與高雄跨年。（資料照；市府提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣網紅「水彈女王」權恩妃，去年以亮眼造型現身南韓年度盛事《Waterbomb 2025》，席捲各大社群平台。她今年首度受邀參加「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會，一登場便引爆線上觀看人數，人氣再度飆升。然而，近日權恩妃卻公開分享自己挑戰非洲最高峰吉力馬札羅山（Mount Kilimanjaro）後的受傷照片，意外引起粉絲高度關注與心疼。

權恩妃曝光鼻子受傷照片。（翻攝IG）

權恩妃在社群貼文中坦言，登頂後臉部遭受嚴重灼傷，尤其是鼻頭與嘴唇周圍出現紅腫、脫皮現象，直呼：「這看起來像皮膚科範例照，但其實是我的臉！」她表示，灼傷屬於二度灼傷，治療期間每天都需持續塗抹藥膏，以免傷勢惡化。過程中，她的臉部還曾出現發黑、長斑及持續紅腫的情況，但經過專業皮膚科醫師的持續追蹤與治療，情況已大幅改善。

權恩妃不忘向粉絲報平安，並曬出恢復後自拍照開心表示：「我的鼻子回來了！」貼文一出，立刻湧入大量粉絲留言關心，有人讚她勇敢挑戰極限，也有人直呼「好心疼！」

