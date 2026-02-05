自由電子報
娛樂 最新消息

具俊曄守墓畫面太催淚！韓綜收視飆破4％ 感動200萬人

韓綜播出具俊曄守墓畫面感動一票觀眾。（翻攝YT）韓綜播出具俊曄守墓畫面感動一票觀眾。（翻攝YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）3日晚間播出最新一集，以具俊曄與已故藝人大S（徐熙媛）的生命故事為主題，從「名人如何面對生離死別」切入，細膩描繪兩人橫跨20多年的情感牽絆。節目一播出即引發強烈回響，不僅讓主持群多次情緒潰堤，也成功打動觀眾，成為本季討論度最高的一集。

根據韓國尼爾森收視數據顯示，該集全國平均收視率達3.1%，最高瞬間收視一度衝上4.2%，換算下來吸引超過200萬名觀眾同時收看，勇奪同時段全國收視冠軍。尤其節目後段播出具俊曄獨自守在墓園、靜靜陪伴亡妻的畫面時，情緒張力達到最高點，也被外界視為收視飆升的關鍵時刻。

節目透過過往影像、訪談內容與旁白層層交織，完整回顧具俊曄與大S從年輕時相識、失聯多年，再因一通電話重新牽起緣分的過程。這段原本就被視為「命中注定」的愛情故事，在鏡頭下更顯真實動人，然而命運卻未給兩人一個童話結局，在幸福來臨後急轉直下，留下難以承受的生離死別，也成為節目最令人鼻酸的一段。

節目播出後，相關片段迅速在韓國社群平台掀起大量討論，不少網友感嘆「根本像在看一部現實版愛情電影」，也有人直言「整集看完眼淚停不下來，卻完全不想轉台」，情感共鳴持續延燒。

主持人張度練在節目中更一度哽咽透露，具俊曄在過去一年幾乎天天前往墓園探望亡妻，製作單位原以為難以取得他的回應，卻因他一句話徹底擊潰全場情緒。具俊曄平靜卻沉重地說道：「熙媛比我更辛苦地躺在那裡，我怎麼可以不來？」短短一句話，也成為該集最讓觀眾落淚的瞬間。

