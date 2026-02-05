追思大S後被美食留住！始源吃甜點錯過飛機 咖啡廳瞬間爆紅

崔始源日前現身金寶山，以後輩身分陪伴具俊曄。（記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛辭世滿一週年，丈夫具俊曄為她親自設計的紀念雕像日前在金寶山墓園揭幕，不少圈內好友現身悼念，場面低調而莊重。其中，SUPER JUNIOR成員始源也特地從日本飛來台灣致意，短暫停留後準備返程，卻因一場「美食插曲」意外掀起話題。

結束行程後，始源現身台北市區一間咖啡廳，一邊品嚐咖啡甜點、一邊等待班機，沒想到店內餐點表現太過亮眼，讓他一不留神忘了時間，最終直接錯過原定航班，只好臨時改票返韓。這段插曲曝光後，不僅讓粉絲笑翻，也意外替該咖啡廳帶來超高關注度。

事後，始源在社群平台分享當天享用的咖啡與甜點照片，毫不掩飾驚艷心情，直言這間店是他「喝過、吃過的TOP 5咖啡與甜點」，還幽默補上一句：「就是因為吃得太投入，差點把飛機給錯過了。」真性情的發文迅速被轉發，引發熱議。

被封為「始源人生咖啡廳」的店家，正是位於台北中山區的「FIKA FIKA SHIU XIANG」。隨著始源推薦效應發酵，店家訂位瞬間湧入大量粉絲，一度造成系統當機。就有網友分享親訪經驗，透露被店員詢問是否因始源而來，當她表示自己早已預約，對方則笑回：「那也是，因為前一天訂位系統直接爆掉。」可見熱度之高。

始源來台追憶大S，被發現搭廉航返韓。（翻攝自X）

而始源錯過班機的後續也成為粉絲間的趣談。他隨後在X平台報平安，表示自己已順利返國，但很快又要再出發，並感謝粉絲即時協助，才能搭上最近一班飛機。同時附上自己坐在虎航經濟艙內的照片，親民模樣引發熱烈討論，粉絲紛紛留言笑說：「總裁搭廉航好反差」、「突然覺得很親切」、「更愛了。」

