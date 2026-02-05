吳姍儒當媽3年真心告白 兒子一個舉動讓她瞬間破防

吳姍儒分享與兒子的日常。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「Sandy」吳姍儒與圈外老公王陽開結婚滿3年，育有一子一女，生活重心幾乎全放在家庭。今（4）日她透過社群平台分享成為母親以來的心情點滴，一段與兒子「初一」的小故事，讓不少網友看了既溫暖又感動。

吳姍儒透露，日前帶著兒子在街上散步時，看到盛開的炮仗花，她隨口說了一句：「那是媽媽很喜歡的橘色。」沒想到初一卻一臉困惑反問：「妳不是最喜歡綠色嗎？」這句話讓她瞬間愣住，也才想起過去確實曾跟兒子提過自己喜歡綠色。更讓她感動的是，之後初一竟親手拿起剪刀與膠帶，認真剪紙製作了一張「綠色椅子」，送給媽媽並說：「媽媽！我做這個綠色的椅子是要讓妳開心喔～」童言童語卻滿是貼心，讓吳姍儒忍不住直呼：「媽媽很感動！我愛你！」

吳姍儒也坦言，兒子的成長過程常讓她情緒滿溢，有時會因心疼孩子正在經歷的學習與改變而落淚，「有時又覺得哎喲喂呀我怎麼那麼誇張」，但這些感受，正是成為母親後才體會得到的柔軟與脆弱。

她最後感性表示，自己當媽媽還不到3年，仍在摸索如何成為一個更好的母親，但能確定的是，這一路走來，她始終全心投入在孩子與家庭之中。貼文曝光後，也引來不少網友留言共鳴。

