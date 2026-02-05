富商男友遭通緝準婆婆被逮 吳佩慈現身大S墓園藏內情

已故大S至親好友2日在金寶山「碑林名人區」雕像前合影，左起吳佩慈、陳建州、范瑋琪、許雅鈞、小S、范曉萱、賈永婕、具俊曄、蔡康永。（經紀公司提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕已故「大S」徐熙媛過世1年，2日在新北金寶山墓園舉辦紀念雕像揭幕儀式，許多親友都到場，消失已久吳佩慈也現身，4日晚間罕見發文分享與大S姐妹談心內容，她淡出螢幕移居香港多年，百億身家的富商男友紀曉波被美國FBI通緝，準婆婆崔麗杰也在美國被逮，這次現身大S墓園，成為罕見在台被捕捉到的身影。

《鏡週刊》報導，現年47歲吳佩慈與紀曉波交往多年育有4子女，但2人始終沒結婚，報導指出，外界分析是因方便資產配置與轉移，且若紀曉波遭遇財務困境或被追債，因2人沒有婚姻關係，吳佩慈個人財產不會受到牽連，顯示吳佩慈和紀曉波的感情依舊甜蜜。

吳佩慈替男友紀曉波育有4兒女，2人雖沒結婚卻早已形同夫妻（左圖），上個月16日突傳紀曉波母親、68歲崔麗杰在美國屬地塞班島因涉嫌違反美國移民法律遭捕（右圖）。（香港星島日報）

吳佩慈和紀曉波雖沒結婚，但已形同夫妻，上個月16日突傳紀曉波母親、68歲崔麗杰在美國屬地塞班島遭逮捕，美國移民和海關執法局也對外證實，崔麗杰因涉嫌違反美國移民法律在當地時間13日遭拘留，消息透露，崔麗杰目前被關押在蘇蘇佩（Susupe）懲教監獄。

據了解，崔麗杰被捕後聲稱自己和紀曉波很久沒聯絡，不知其下落，企圖與被通緝的兒子切割，美國警方當然不信崔麗杰的說詞，外界分析，吳佩慈對外當然絕口不提紀曉波，似想在此時暫和紀曉波劃清界線。

