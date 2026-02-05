自由電子報
倒數開幕卻延期！Jisoo聯名Hello Kitty快閃店發聲明致歉

《HELLO KITTY & JISOO POP-UP STORE in TAIPEI》主視覺。（網銀國際影視提供）《HELLO KITTY & JISOO POP-UP STORE in TAIPEI》主視覺。（網銀國際影視提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕BLACKPINK 成員 Jisoo 與 Hello Kitty 的夢幻聯動原訂於 2 月 6 日在台北松山文創園區登場，消息一出便引爆粉絲高度期待，未料開幕倒數之際卻再添變數。主辦單位今（4）日突發緊急公告，宣布聯名快閃店將延期開幕，消息曝光後立刻在社群掀起熱議。

主辦方在官方聲明中指出，為了讓台灣場活動能以更完善的狀態呈現，決定調整原定開幕時程，並強調這次延期「並非授權問題」，也坦言對於粉絲造成的不便與失望深感抱歉。至於實際延後至何時開幕，主辦方表示將於近日另行公布，請粉絲持續關注官方平台。

針對粉絲最關心的預約權益，主辦單位也同步做出說明，強調所有已完成預約的民眾，其資格不會因延期而失效，待活動正式開幕後，仍可保有原本的優先入場權利。相關入場方式與使用流程，則將透過官方粉絲專頁進一步公告。

事實上，這次快閃活動在籌備期間便曾捲入授權爭議。Jisoo 所屬經紀公司 BLISSOO 先前發聲指出，除了韓國首爾由 Kream 主辦的快閃活動外，並未授權或參與其他地區的官方快閃企劃，引發外界質疑。對此，台灣主辦單位隨後澄清，表示早在 2025 年 12 月 22 日便已取得 AIRTEC IPX 就活動及相關商品的合法授權，並強調絕無侵權情事。

