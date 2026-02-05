自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

袁惟仁屢爆外遇！ 廣告小妹：陸元琪沒教她去恨，多好

袁惟仁（右起）過世，前妻陸元琪感謝他留給自己懂事的兒女。（翻攝自臉書）袁惟仁（右起）過世，前妻陸元琪感謝他留給自己懂事的兒女。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕音樂創作人、評審「小胖老師」袁惟仁2日病逝台東，享年57歲，與他有過14年婚姻的女星陸元琪昨在社群發布長文，字字句句道出2人遺憾與和解，透露收到噩耗當下，全家人如同「一二三木頭人」般無法動彈，只能任憑眼淚流動。

陸元琪表示在袁惟仁離開的前一晚，她獨自在家時竟在客廳聞到一股熟悉菸味，當時她便對著空氣說話，將這些年的委屈與堅持不下去的心情全說給「他」聽。網紅廣告小妹昨晚也在臉書評論袁惟仁，她說：「過去這8年，他是我們離婚群組的熱門人物，只要有女孩提及渣男老公、忿忿不平，其他姊妹都會安慰她說渣男都不會有好下場，看看袁惟仁。」

廣告小妹細數袁惟仁結婚14年，外遇13年，長期在上海工作，每3週回1次台灣，每次離開時，留給前妻陸元琪5000元台幣作為生活費，被反覆提醒不夠用的時候，才留給她副卡，「忍了10幾年，最終倆人離婚，離婚時，房子和車子都留給了前妻和小孩，聽起來很盡責，分割完財產，陸元琪才發現這是負資產，他已很久沒有繳費，她從此欠了一堆錢。」

為扛起家計，廣告小妹心疼陸元琪開始跑通告，「但我們都知道，她全職媽媽多年，民眾對她上通告的期待是等著她罵袁惟仁，不負所望，節目效果很好，袁惟仁是真的渣；之後陸元琪憑著積攢的一些觀眾好感，開始開團、賺錢，我為她高興。」

廣告小妹坦言自己難過的不是他外遇，自古才子多情，「我難過的是他如此對待2個孩子，如今看見女兒發文悼念父親，不做指甲了、會繼續彈父親最愛的吉他，文字中沒有怨恨，只有不捨，媽媽沒有教她去恨。多好啊！」她直言這麼好的家庭，願世間男人都能珍惜，「人間最寶貴的財富，是被別人真心對待、用心去愛。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中