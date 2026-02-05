袁惟仁屢爆外遇！ 廣告小妹：陸元琪沒教她去恨，多好

袁惟仁（右起）過世，前妻陸元琪感謝他留給自己懂事的兒女。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕音樂創作人、評審「小胖老師」袁惟仁2日病逝台東，享年57歲，與他有過14年婚姻的女星陸元琪昨在社群發布長文，字字句句道出2人遺憾與和解，透露收到噩耗當下，全家人如同「一二三木頭人」般無法動彈，只能任憑眼淚流動。

陸元琪表示在袁惟仁離開的前一晚，她獨自在家時竟在客廳聞到一股熟悉菸味，當時她便對著空氣說話，將這些年的委屈與堅持不下去的心情全說給「他」聽。網紅廣告小妹昨晚也在臉書評論袁惟仁，她說：「過去這8年，他是我們離婚群組的熱門人物，只要有女孩提及渣男老公、忿忿不平，其他姊妹都會安慰她說渣男都不會有好下場，看看袁惟仁。」

廣告小妹細數袁惟仁結婚14年，外遇13年，長期在上海工作，每3週回1次台灣，每次離開時，留給前妻陸元琪5000元台幣作為生活費，被反覆提醒不夠用的時候，才留給她副卡，「忍了10幾年，最終倆人離婚，離婚時，房子和車子都留給了前妻和小孩，聽起來很盡責，分割完財產，陸元琪才發現這是負資產，他已很久沒有繳費，她從此欠了一堆錢。」

為扛起家計，廣告小妹心疼陸元琪開始跑通告，「但我們都知道，她全職媽媽多年，民眾對她上通告的期待是等著她罵袁惟仁，不負所望，節目效果很好，袁惟仁是真的渣；之後陸元琪憑著積攢的一些觀眾好感，開始開團、賺錢，我為她高興。」

廣告小妹坦言自己難過的不是他外遇，自古才子多情，「我難過的是他如此對待2個孩子，如今看見女兒發文悼念父親，不做指甲了、會繼續彈父親最愛的吉他，文字中沒有怨恨，只有不捨，媽媽沒有教她去恨。多好啊！」她直言這麼好的家庭，願世間男人都能珍惜，「人間最寶貴的財富，是被別人真心對待、用心去愛。」

