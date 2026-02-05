自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

為大S討回真相！韓綜重提「汪小菲離婚後各種抹黑」 小S真實心聲肯定具俊曄

《名人病死的祕密》重提汪小菲（左）在大S離婚至辭世後持續各種抹黑。（本報資料照）《名人病死的祕密》重提汪小菲（左）在大S離婚至辭世後持續各種抹黑。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓KBS 2TV節目《名人生老病死的秘密》（셀럽병사의 비밀）3日播出「大S」徐熙媛辭世一年特輯，全集內容並未全數停留在情感回顧，而是重提多項過往爭議背景，囊括前夫汪小菲在疫情期間的政治貼文，以及離婚後對大S不停潑髒水的各種抹黑，最後再以「小S」徐熙娣對具俊曄的真實評價做收尾，試圖透過深度剖析還原事件全貌及真相。

《名人生老病死的秘密》首先點名大S的中國籍前夫，直指汪小菲明知她身為台灣人，卻在疫情期間多次發表指責台灣的相關貼文，並將此列為導致雙方婚姻關係惡化的背景之一。節目也一併指出，汪小菲的相關言論在當時不僅引發台灣粉絲們的不滿情緒，就連部分中國網民也忍不住展開輿論反彈，同時更成為後續衝突不斷升高的關鍵脈絡。

《名人病死的祕密》列出汪小菲、張蘭對大S、具俊曄的種種罪狀。（翻攝自韓網）《名人病死的祕密》列出汪小菲、張蘭對大S、具俊曄的種種罪狀。（翻攝自韓網）

針對離婚後，汪小菲曾前往北市警局並向台灣媒體指控前妻濫用藥物，節目也完整補充大S生前自清的過程，包括主動進行毛髮檢驗，並經檢警單位鑑定確認並無任何不法情事。《名人生老病死的秘密》明確將汪小菲的相關說法，定調為未經證實的指控，並以此為例檢視輿論對當事人造成的長期傷害。

不僅如此，節目中也引用「小S」真實心聲，肯定具俊曄早已做好在台灣靠自己力量生活的準備，只為保護與照顧摯愛大S，「姊夫其實對錢沒有太多執著，但在台灣真的非常努力工作，因為他想守護姊姊！」小S還動容表示，「遇到姊夫後，姊姊又像孩子一樣重新笑了起來！」藉由這段話，對照汪小菲與張蘭在這段期間的種種言行，呈現具俊曄以行動打破各種不實指控的另外一面。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中