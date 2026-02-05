自由電子報
娛樂 最新消息

《穿著PRADA的惡魔2》預告破觀看紀錄！24小時內達2.22億次

〔記者許世穎／綜合報導〕萬眾矚目的賣座片續篇《穿著PRADA的惡魔2》2日曝光新預告，創下20世紀影業史上最高的預告片觀看次數，發布24小時達到2.22億次！再度證明影迷對於該片的熱情與期待。

該片集合影后「梅姨」梅莉史翠普、奧斯卡最佳女配角得主安海瑟薇、艾蜜莉布朗三大女星再度聚首，以及奧斯卡提名男星史丹利圖奇再度飾演「奈吉」，新預告中最引起影迷討論的則是梅姨飾演的「米蘭達」看到安海瑟薇飾演的「安迪」彷彿失憶般不認得她，還問「妳是誰？」

《穿著PRADA的惡魔2》新預告創下20世紀影業史上最高的預告片觀看次數。（20世紀影業提供）《穿著PRADA的惡魔2》新預告創下20世紀影業史上最高的預告片觀看次數。（20世紀影業提供）

續集聚焦《伸展台》雜誌總編輯米蘭達在紙本媒體式微之際，努力在逐漸凋零的產業中尋找立足之地。此時，她必須正面迎戰已成為奢侈品集團高階主管的昔日助理艾蜜莉，她手中掌握著米蘭達迫切需要的廣告預算。

梅姨提到回歸心情形容：「那感覺就像是走進自己衣櫃深處，翻出一件衣服，心想：『不知道現在還穿不穿得下？』」艾蜜莉布朗則笑說：「真的很像回到家！」《穿著PRADA的惡魔2》將於4月29日在台上映。

