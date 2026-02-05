雅各艾洛迪野性魅力狂噴霸氣示愛 瑪格羅比嬌喊「命中注定」

〔記者許世穎／綜合報導〕兼具超模比例與實力派演技的男星雅各艾洛迪，近年以驚人速度躍升國際影壇焦點，被外界封為「好萊塢新世代男神」。今年又以《科學怪人》入圍奧斯卡與金球獎，演技實力備受肯定，而即將於情人節檔期登場的新作《“咆哮山莊”》，更被他形容是從影以來最具挑戰性的演出。

雅各艾洛迪（右）在《“咆哮山莊”》展現霸總般魅力，單手將瑪格羅比舉起來接吻。（華納兄弟提供）

電影昨釋出終極預告，雅各展現截然不同以往的強烈氣場，化身掌控慾極強的神祕紳士。其中一幕他僅用單手將瑪格羅比拉近至幾乎貼近的距離，情緒張力瞬間拉滿，曖昧與危險氣息交織，令人屏息。畫面一曝光，立刻在影迷間掀起熱烈討論。

現年28歲的雅各，擁有近兩公尺的挺拔身形與深邃輪廓，早已是各大時尚品牌爭相合作的寵兒，影視作品邀約同樣接到手軟。這次他在《“咆哮山莊”》中飾演文學史上最具爭議性的角色之一「希斯克里夫」，從受盡冷眼的孤兒，蛻變為財力雄厚、氣場凌人的紳士，角色層次複雜、情感張力極高。

造型上，雅各也從粗獷荒原中的野性男子，轉換為西裝筆挺、舉止優雅卻暗藏危險氣息的上流紳士，與瑪格羅比飾演的凱西展開一段既熾烈又充滿拉扯的情感關係。無論是在荒原上的忘情相擁，或是在雨中釋放壓抑已久的情緒，愛與恨、慾望與痛苦彼此糾纏，畫面張力十足。

與雅各有多場親密對手戲的瑪格羅比也毫不保留給予高度評價，直言：「我真的無法想像還有誰能演這個角色，這完全就是為他量身打造。」導演艾莫芮德芬諾則盛讚他的演出，精準捕捉角色的溫柔、孤獨與缺陷，情感層次極具說服力。

雅各艾洛迪（右）與瑪格羅比出席《“咆哮山莊”》巴黎首映會。（華納兄弟提供）

日前《“咆哮山莊”》於巴黎舉行歐洲首映，雅各身穿高領剪裁西裝亮相，氣質沉穩又不失時尚感，成為全場焦點。他不僅親切替影迷拿起手機合影，更主動與粉絲互動，暖心舉動讓現場尖叫聲不斷，女粉絲直呼「太近距離了，幸福到不真實！」

而在洛杉磯舉辦的世界首映也口碑爆棚，觀眾形容影廳尖叫聲此起彼落，更盛讚本片是一部「情緒撕裂、華麗又極致浪漫的作品」，被看好成為影史經典。

《“咆哮山莊”》將於2月13日春節檔上映，2D、Dolby Cinema同步登場。情人節特別場預售票熱賣中，購票即贈「靈魂伴侶款 雙人海報組」與特別設計的5款角色海報，一次收藏雅各艾洛迪的野性魅力與瑪格羅比的夢幻白紗造型，詳情請洽各大影城。

