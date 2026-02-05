自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

雅各艾洛迪野性魅力狂噴霸氣示愛 瑪格羅比嬌喊「命中注定」

〔記者許世穎／綜合報導〕兼具超模比例與實力派演技的男星雅各艾洛迪，近年以驚人速度躍升國際影壇焦點，被外界封為「好萊塢新世代男神」。今年又以《科學怪人》入圍奧斯卡與金球獎，演技實力備受肯定，而即將於情人節檔期登場的新作《“咆哮山莊”》，更被他形容是從影以來最具挑戰性的演出。

雅各艾洛迪（右）在《“咆哮山莊”》展現霸總般魅力，單手將瑪格羅比舉起來接吻。（華納兄弟提供）雅各艾洛迪（右）在《“咆哮山莊”》展現霸總般魅力，單手將瑪格羅比舉起來接吻。（華納兄弟提供）

電影昨釋出終極預告，雅各展現截然不同以往的強烈氣場，化身掌控慾極強的神祕紳士。其中一幕他僅用單手將瑪格羅比拉近至幾乎貼近的距離，情緒張力瞬間拉滿，曖昧與危險氣息交織，令人屏息。畫面一曝光，立刻在影迷間掀起熱烈討論。

現年28歲的雅各，擁有近兩公尺的挺拔身形與深邃輪廓，早已是各大時尚品牌爭相合作的寵兒，影視作品邀約同樣接到手軟。這次他在《“咆哮山莊”》中飾演文學史上最具爭議性的角色之一「希斯克里夫」，從受盡冷眼的孤兒，蛻變為財力雄厚、氣場凌人的紳士，角色層次複雜、情感張力極高。

造型上，雅各也從粗獷荒原中的野性男子，轉換為西裝筆挺、舉止優雅卻暗藏危險氣息的上流紳士，與瑪格羅比飾演的凱西展開一段既熾烈又充滿拉扯的情感關係。無論是在荒原上的忘情相擁，或是在雨中釋放壓抑已久的情緒，愛與恨、慾望與痛苦彼此糾纏，畫面張力十足。

與雅各有多場親密對手戲的瑪格羅比也毫不保留給予高度評價，直言：「我真的無法想像還有誰能演這個角色，這完全就是為他量身打造。」導演艾莫芮德芬諾則盛讚他的演出，精準捕捉角色的溫柔、孤獨與缺陷，情感層次極具說服力。

雅各艾洛迪（右）與瑪格羅比出席《“咆哮山莊”》巴黎首映會。（華納兄弟提供）雅各艾洛迪（右）與瑪格羅比出席《“咆哮山莊”》巴黎首映會。（華納兄弟提供）

日前《“咆哮山莊”》於巴黎舉行歐洲首映，雅各身穿高領剪裁西裝亮相，氣質沉穩又不失時尚感，成為全場焦點。他不僅親切替影迷拿起手機合影，更主動與粉絲互動，暖心舉動讓現場尖叫聲不斷，女粉絲直呼「太近距離了，幸福到不真實！」

而在洛杉磯舉辦的世界首映也口碑爆棚，觀眾形容影廳尖叫聲此起彼落，更盛讚本片是一部「情緒撕裂、華麗又極致浪漫的作品」，被看好成為影史經典。

《“咆哮山莊”》將於2月13日春節檔上映，2D、Dolby Cinema同步登場。情人節特別場預售票熱賣中，購票即贈「靈魂伴侶款 雙人海報組」與特別設計的5款角色海報，一次收藏雅各艾洛迪的野性魅力與瑪格羅比的夢幻白紗造型，詳情請洽各大影城。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中