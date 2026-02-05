（專題）「霍諾德攀台北101」攻全球74國Netflix榜單！蟬聯台灣冠軍

〔記者蕭方綺／專題報導〕當戲劇還在談情說愛，本週串流榜單卻集體「往高處爬」。上月來台挑戰徒手攀爬台北101的世界頂級徒手攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold），引發世界關注，Netflix直播節目《赤手獨攀台北101》不只蟬聯台灣第一，更攻進全球74國節目榜；而在Disney+方面，霍諾德也沒缺席，他的紀錄片《赤手登峰》更直接拿下台灣電影週榜冠軍，且《艾力克斯霍諾德的北極之巔》新進榜就衝進前段班，從城市高樓一路爬到極地冰原，挑戰尺度再升級。

從 101 大樓、極地雪原到險峻高峰，平台排行榜同步告訴觀眾一件事：比起安排好的高潮，現在最讓人上癮的，是人類真的在賭命的那一刻。

《赤手獨攀台北101》穩坐冠軍寶座，不僅蟬聯台灣第一，也同步打進全球 74 國節目榜。（Netflix提供）

▶▶ Netflix

台灣節目榜最大亮點仍由《赤手獨攀台北101》穩坐冠軍寶座，不僅蟬聯台灣第一，也同步打進全球 74 國節目榜，顯示「即時感＋極限挑戰」題材在串流平台持續具備高度吸引力。戲劇方面，金宣虎雖爆逃稅，但他主演的韓劇《愛情怎麼翻譯》在台灣排名第 2，同時蟬聯全球非英語節目週榜冠軍、橫掃 43 國榜單；《單身即地獄》第 5 季則持續靠話題與討論度，穩守台灣前三，實境節目黏著度依舊不容小覷。

電影部分，國片《96分鐘》空降台灣電影週榜冠軍，並同步進入包含台灣在內的 24 國電影榜，成為本週最亮眼的在地作品；《左撇子女孩》也新進榜，顯示台灣電影在串流平台逐漸累積聲量與國際能見度。

李銘順（左起）、施名帥、范少勳主演《凶宅專賣店》是收視冠軍。（Disney+提供）

▶▶ Disney+

台灣節目榜由跟播台劇《凶宅專賣店》持續坐穩冠軍寶座，展現強勁收視黏著度，《韓國製造》與中國劇《玉茗茶骨》分列第 2、第 3 名，前三名組合與上週相近，顯示話題劇集仍是平台觀看主力。

相較上週，本週榜單中段出現新亮點，紀實節目《艾力克斯霍諾德的北極之巔》新進榜便擠進前段班，成功吸引極限運動與紀錄片觀眾關注；另一方面，驚悚懸疑美劇《美麗毒素》聲勢走高，一舉登上全球節目週榜冠軍，而同為極限運動題材的紀錄片《赤手登峰》則攀升奪下台灣電影週榜冠軍，顯示真實題材與高張力內容正持續發酵。

《百分之一相對論》一舉衝上冠軍寶座。（LINE TV提供）

▶▶LINE TV

和上週相比，本週熱播榜出現明顯洗牌。《百分之一相對論》一舉衝上冠軍寶座，成功擠下上週稱霸的《豐臣兄弟！》，話題度與討論熱度同步爆發；上週新進榜就拿下第2名的《REBOOT》則持續走強，穩守亞軍位置，顯示職場＋黑色幽默題材後勁十足。《豐臣兄弟！》雖退居第3，但仍穩坐前三，人氣未見明顯退燒。

新劇《那些你不知道的我》空降冠軍。（MyVideo提供）

▶▶ MyVideo

熱門榜呈現一股「奇幻混搭現實」的觀看趨勢，從懸疑戲劇到超現實動漫全面發酵。話題新劇《那些你不知道的我》以偶像捲入殺人指控的黑暗設定空降冠軍；動漫則由《咒術迴戰 死滅迴游 前篇》與《葬送的芙莉蓮 第二季》撐盤。

電影榜同樣走奇幻路線，《電影版 神奇柑仔店 錢天堂》以「願望交易」概念吸睛，而《何百芮的地獄戀曲》則以荒謬又寫實的戀愛切角引發共鳴。整體來看，本週榜單關鍵字就是「奇幻、反差、情緒感」，觀眾明顯偏好能暫時抽離現實、又帶點黑色幽默與話題性的作品。

《捍衛戰士：獨行俠》強勢空降奪下冠軍，擠下上週榜首《捍衛天使》。（Hami Video提供）

▶▶ Hami Video

本週 Hami Video 影劇館+排行榜出現明顯洗牌。電影榜方面，《捍衛戰士：獨行俠》強勢空降奪下冠軍，擠下上週榜首《捍衛天使》，後者本週退居第 3 名，《徵人啟弒》則首度擠進前 3，顯示經典強片與話題新片同時吸引觀眾目光。

戲劇榜同樣有新氣象，《Love Me》人氣急升，一口氣登上榜首，原本位居前段班的《豐臣兄弟！》本週小幅下滑至第 2，《對我過於刻薄的經紀人－秘書鎮》則穩守第 3 名，整體榜單呈現新舊作品拉鋸。動漫館方面變動不大，《葬送的芙莉蓮 S2》持續蟬聯冠軍，《咒術迴戰 S3－死滅迴游前篇》與《泛而不精的我被逐出了勇者隊伍》連續多週名列二、三名，展現鐵粉高度黏著力。

愛奇藝本週人氣榜前三名依舊由中國劇穩穩包辦。（愛奇藝提供）

▶▶ 愛奇藝

愛奇藝國際版本週人氣榜走勢延續上週格局，前三名依舊由中國劇穩穩包辦，《軋戲》持續蟬聯冠軍，《玉茗茶骨》、《女神蒙上眼》分居第 2、第 3 名，顯示高話題中國劇熱度未減，觀眾黏著度相當穩定。

相較上週榜單中段出現變化，《太平年》、《逍遙》仍維持在前段班，而綜藝線表現亮眼，《換乘戀愛4》人氣回溫、排名推進，《RUNNING MAN》則持續展現長壽實力，穩定卡位前 10 名。

