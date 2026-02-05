自由電子報
娛樂 最新消息

根本怪物級IP！《單身即地獄5》穩坐Netflix全球TOP 2

林琇濱（左起）、宋承一、崔美娜秀、金高恩。（翻攝自Netflix IG）林琇濱（左起）、宋承一、崔美娜秀、金高恩。（翻攝自Netflix IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕Netflix王牌戀綜《單身即地獄5》火力全開，寫下亮眼成績單！就在話題人物吵得不可開交、感情線一路翻車又重組之際，官方最新數據出爐，證實節目熱度越燒越旺。

據Netflix TOP 10昨（4日）統計，《單身即地獄5》在1月26日至2月1日間，累積觀看次數達390萬次，總觀看時數突破3730萬小時，連續兩週刷新自身最高紀錄，穩坐全球非英語節目TOP 10第2名，僅次於韓劇《愛情怎麼翻譯？》。

節目同時攻佔韓國、香港、新加坡三地冠軍，並在台灣、日本、巴西、摩洛哥等26個國家擠進前十名，全球戀愛雷達全面對焦「地獄島」。

申玹宇（左起）、金珉志、咸譽真、趙珆乾。（翻攝自Netflix IG）申玹宇（左起）、金珉志、咸譽真、趙珆乾。（翻攝自Netflix IG）

製作人感性發聲，直言：「已經第五季了，還能得到這麼多人喜愛，真的像奇蹟一樣。」同時強調，會持續聽取觀眾回饋，讓《單身即地獄》不只是戀愛實境，而是每季都能製造話題的人氣節目。

此外，官方昨同步釋出最新個人形象照，再度點燃話題熱度，包括最大爭議核心崔美娜秀，以及金珉志、金高恩、林琇濱、宋承一等人，皆以不同於節目中的氛圍亮相，讓觀眾耳目一新。

《單身即地獄5》最終抉擇第11、12集將於2月10日正式上線。

