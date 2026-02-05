韓瑜爆「演藝生涯一大嘗試」 新戲殺青認了：角色特殊

黃西田（左起）、韓瑜、柯叔元在《阿松與阿暖》有滿滿的對手戲。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕民視與公視台語台製作的新戲《阿松與阿暖》歷時近半年拍攝，日前宣告殺青，柯叔元、韓瑜、黃西田等人都出席殺青酒，韓瑜表示，這次接演是因為題材相當具有突破性，角色設定特殊，是她演藝生涯的一大嘗試；黃西田笑稱這是一部「又生氣又可愛」的戲，他飾演的老頑童讓家庭氛圍既吵鬧又和樂，極具看頭。

楊子儀（左）跟鄒承恩還原在《阿松與阿暖》對戲幫對方擦汗的動作。（民視提供）

楊子儀與鄒承恩在受訪時展現絕佳默契。較晚進組的鄒承恩起初擔心難以融入，沒想到楊子儀熱情迎接，讓他瞬間感受如家人般的溫暖。拍攝期間正值盛夏，容易流汗的楊子儀必須穿著厚重西裝，沒想到鄒承恩進組後兩人竟成了「流汗盟友」，對戲時頻繁出現「互相擦汗」的溫馨畫面，引得導演開玩笑說可以直接改拍「男男戀」。而鄒承恩為了精準掌握高難度的台語台詞，早起背台詞練台語，敬業到全組佩服。

《阿松與阿暖》歷時近半年正式殺青，主要演員與幕後團隊齊聚殺青酒。（民視提供）

拍攝過程也經歷了不少艱辛。民雄回憶在雙溪取景時，正逢寒流與連日大雨，是他印象中最冷的一次拍攝體驗。而在劇中飾演父女的丁力騏與柏妍樺，更有「大打出手」的衝突戲碼。柏妍樺透露，為了追求真實感，拍攝時不慎真的打到丁力騏身上，讓她深感內疚，所幸丁力騏大方表示沒關係，兩人的默契也在這場「武鬥」後火速升溫。

