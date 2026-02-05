自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

韓瑜爆「演藝生涯一大嘗試」 新戲殺青認了：角色特殊

黃西田（左起）、韓瑜、柯叔元在《阿松與阿暖》有滿滿的對手戲。（民視提供）黃西田（左起）、韓瑜、柯叔元在《阿松與阿暖》有滿滿的對手戲。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕民視與公視台語台製作的新戲《阿松與阿暖》歷時近半年拍攝，日前宣告殺青，柯叔元、韓瑜、黃西田等人都出席殺青酒，韓瑜表示，這次接演是因為題材相當具有突破性，角色設定特殊，是她演藝生涯的一大嘗試；黃西田笑稱這是一部「又生氣又可愛」的戲，他飾演的老頑童讓家庭氛圍既吵鬧又和樂，極具看頭。

楊子儀（左）跟鄒承恩還原在《阿松與阿暖》對戲幫對方擦汗的動作。（民視提供）楊子儀（左）跟鄒承恩還原在《阿松與阿暖》對戲幫對方擦汗的動作。（民視提供）

楊子儀與鄒承恩在受訪時展現絕佳默契。較晚進組的鄒承恩起初擔心難以融入，沒想到楊子儀熱情迎接，讓他瞬間感受如家人般的溫暖。拍攝期間正值盛夏，容易流汗的楊子儀必須穿著厚重西裝，沒想到鄒承恩進組後兩人竟成了「流汗盟友」，對戲時頻繁出現「互相擦汗」的溫馨畫面，引得導演開玩笑說可以直接改拍「男男戀」。而鄒承恩為了精準掌握高難度的台語台詞，早起背台詞練台語，敬業到全組佩服。

《阿松與阿暖》歷時近半年正式殺青，主要演員與幕後團隊齊聚殺青酒。（民視提供）《阿松與阿暖》歷時近半年正式殺青，主要演員與幕後團隊齊聚殺青酒。（民視提供）

拍攝過程也經歷了不少艱辛。民雄回憶在雙溪取景時，正逢寒流與連日大雨，是他印象中最冷的一次拍攝體驗。而在劇中飾演父女的丁力騏與柏妍樺，更有「大打出手」的衝突戲碼。柏妍樺透露，為了追求真實感，拍攝時不慎真的打到丁力騏身上，讓她深感內疚，所幸丁力騏大方表示沒關係，兩人的默契也在這場「武鬥」後火速升溫。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中